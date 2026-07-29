Especialistas alertan sobre el impacto del estrés y la falta de atención emocional en niños y adultos

Los conflictos de pareja, las dificultades económicas y la falta de tiempo de los padres o cuidadores pueden afectar el bienestar emocional de los menores.

Salud mental, en el centro del debate médico / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
29 de julio 2026 - 19:28

Ciudad de Panamá/El estrés laboral, la ansiedad y el agotamiento no deben considerarse situaciones normales, debido a que pueden convertirse en problemas de salud con consecuencias físicas y emocionales, advirtieron especialistas durante una conferencia sobre salud mental, depresión y manejo de crisis.

La paidopsiquiatra Aline Miranda explicó que la exposición constante al estrés puede manifestarse mediante afectaciones estomacales, pérdida de cabello, acné y envejecimiento prematuro.

“Problemas estomacales, pérdida de cabello, acné y envejecimiento precoz”, mencionó la especialista al referirse a algunas de las consecuencias que puede enfrentar una persona sometida a altos niveles de tensión.

La preocupación también alcanza a la población infantil y adolescente. De acuerdo con Miranda, cada vez más menores expresan sentimientos de depresión, angustia y desesperanza, que en muchos casos están relacionados con el ambiente de estrés que experimentan dentro de sus hogares.

La especialista señaló que los conflictos de pareja, las dificultades económicas y la falta de tiempo de los padres o cuidadores pueden afectar el bienestar emocional de los menores.

“Es el paciente que tiene los síntomas el que explota; sin embargo, muchas veces los síntomas no se originan en él, sino en los padres o cuidadores principales. Hay dificultades en la relación de pareja, problemas económicos y poca atención al niño porque los padres trabajan mucho y no hay quien los escuche ni converse con ellos”, explicó.

Otra de las conferencias abordó las señales que los niños no siempre pueden expresar verbalmente y que pueden reflejarse en su aprendizaje, conducta o interacción social.

La neuróloga pediatra Marion Alleyne indicó que las dificultades pueden observarse cuando los menores se enojan con otros niños durante los juegos, tienen problemas para esperar su turno o presentan cambios en su manera de relacionarse.

Las conferencias forman parte de un congreso científico que se desarrollará los días 30 y 31 de julio, en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central.

Especialistas nacionales e internacionales presentarán avances tecnológicos dirigidos a mejorar los diagnósticos, la atención de los pacientes y la preparación de los sistemas de salud ante futuras pandemias.

Con información de Kayra Saldaña

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