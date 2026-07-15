Especialista pide romper el tabú de la salud mental y buscar ayuda antes de que la desesperanza se agrave

La desesperanza, sentirse atrapado en una situación sin encontrar una salida, el exceso de pensamientos negativos, la dificultad para regular las emociones y el aislamiento social, son señales de que la salud mental no está en buen estado.

El reciente fallecimiento de la empresaria e influencer Maricler González volvió a colocar la salud mental en el centro del debate nacional. En ese contexto, el psicólogo clínico Rubén Antonio Díaz destacó la importancia de abordar este tema sin estigmas y de fortalecer tanto las políticas públicas como las redes de apoyo para prevenir situaciones de crisis.

Durante una entrevista, el especialista señaló que la atención de la salud mental no puede limitarse únicamente al tratamiento de los trastornos, sino que debe involucrar un trabajo integral del Estado y de la sociedad.

Explicó que diversos estudios han encontrado una relación entre factores sociales, como la pobreza y la inseguridad alimentaria, y el aumento del riesgo de suicidio, por lo que insistió en que las estrategias de prevención deben ir más allá del ámbito clínico.

La desesperanza, la principal señal de alerta

Díaz advirtió que, aunque las ideas suicidas representan una señal evidente de riesgo, existen otros indicadores que suelen aparecer antes y que no deben pasarse por alto.

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Entre ellos mencionó una sensación persistente de desesperanza, sentirse atrapado en una situación sin encontrar una salida, el exceso de pensamientos negativos, la dificultad para regular las emociones y el aislamiento social.

A su juicio, cuando una persona comienza a retraerse y muestra cambios marcados en su comportamiento, familiares y amigos deben acercarse con empatía en lugar de alejarse.

El psicólogo recomendó que el primer paso ante una persona en crisis sea ofrecer una presencia empática, escuchando y validando su sufrimiento sin minimizar lo que está viviendo ni emitir juicios.

También enfatizó que frases como "todo va a estar bien" pueden resultar contraproducentes si no van acompañadas de un verdadero apoyo emocional.

Buscar ayuda antes de que la crisis avance

Díaz reconoció que el acceso a servicios de salud mental continúa siendo un desafío, aunque destacó que existen esfuerzos tanto de instituciones públicas como de organizaciones comunitarias para ampliar la atención.

Además, explicó que es importante diferenciar la tristeza, una emoción natural frente a las pérdidas, de una depresión que requiere evaluación profesional.

Según indicó, una de las señales más importantes para buscar ayuda es cuando la persona pierde la capacidad de disfrutar actividades que antes le generaban bienestar o deja de creer que podrá superar la situación que enfrenta.

Finalmente, hizo un llamado a normalizar las conversaciones sobre salud mental y a acudir a profesionales cuando las señales de alerta comiencen a afectar la vida cotidiana, con el fin de intervenir de manera oportuna y prevenir consecuencias más graves.