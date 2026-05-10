Cámara de Comercio: Panamá enfrenta el reto de atraer inversión extranjera en mundo cada vez más competitivo

En medio de un entorno económico internacional marcado por la competencia entre mercados emergentes, Panamá busca consolidar su posición estratégica y aprovechar sus fortalezas.

Panamá enfrenta el reto de salir a competir activamente por la inversión extranjera en un escenario global cada vez más exigente, donde las ventajas geográficas ya no son suficientes para atraer capitales, generar empleo y fortalecer el crecimiento económico, así lo señala la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá en su mensaje dominical.

El tema tomó relevancia tras la participación de una delegación panameña integrada por 38 líderes empresariales en el SelectUSA Investment Summit 2026, un evento internacional enfocado en inversiones y oportunidades de negocios.

Más allá de la presencia panameña en el encuentro, el debate se centra en la necesidad de que el país fortalezca su estrategia internacional para posicionarse como un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera, asegura el sector empresarial.

Panamá mantiene ventajas competitivas importantes como su ubicación geográfica, conectividad aérea y marítima, estabilidad macroeconómica y una plataforma logística reconocida internacionalmente. Sin embargo, especialistas y sectores económicos coinciden en que el contexto global actual exige también seguridad jurídica, reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

El crecimiento de la competencia entre países por atraer inversiones, empresas y talento humano obliga a Panamá a acelerar reformas vinculadas con competitividad, modernización institucional y formación de capital humano.

Uno de los principales desafíos señalados por la Cámara es la necesidad de construir consensos nacionales que permitan ejecutar proyectos y políticas de largo plazo, independientemente de los cambios de gobierno. Temas como educación, empleo, innovación y transformación tecnológica aparecen entre las prioridades para fortalecer la imagen internacional del país y generar confianza entre potenciales inversionistas.

Además, sectores económicos advierten que la preparación del talento humano será determinante para sostener el desarrollo de Panamá como hub logístico, financiero y tecnológico de la región.

Los recientes cuestionamientos sobre la calidad del sistema educativo también han reabierto la discusión sobre la urgencia de adaptar la formación académica a las nuevas demandas del mercado global y de las industrias tecnológicas.

Expertos consideran que la atracción de inversión extranjera no depende únicamente de campañas de promoción internacional, sino de la capacidad del país para ofrecer estabilidad, continuidad en las políticas económicas y condiciones competitivas para hacer negocios.

En medio de un entorno económico internacional marcado por la competencia entre mercados emergentes, Panamá busca consolidar su posición estratégica y aprovechar sus fortalezas para atraer nuevas oportunidades de inversión y expansión empresarial.