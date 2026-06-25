De Héroes por Panamá a referente educativo: Fundación ProEd celebra 20 años fortaleciendo la formación docente

El espacio funciona además como un laboratorio pedagógico donde los docentes pueden observar clases en tiempo real y conocer la aplicación práctica de las metodologías que aprenden durante su formación.

Ciudad de Panamá/La Fundación ProEd celebra dos décadas de trabajo enfocado en fortalecer la calidad educativa en Panamá a través de la capacitación y acompañamiento de docentes, una labor que ha beneficiado a cientos de educadores y miles de estudiantes en distintas comunidades del país.

Diana Lavayen, directora ejecutiva de la organización, explicó que la fundación inició como un proyecto de servicio social y que, con el paso de los años, evolucionó hacia programas centrados en el desarrollo profesional de los maestros.

"Decidimos llegar al corazón del aula, que es el docente, porque es quien tiene el poder de transformar la vida de sus estudiantes", señaló Lavayen durante una entrevista en Noticias AM este jueves 25 de junio.

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Uno de los principales programas de la fundación es Maestros Apoyando Maestros, una comunidad de aprendizaje profesional reconocida por la Unesco en 2014, que reúne a educadores de distintos centros escolares para capacitarlos en estrategias de enseñanza basadas en neurociencias y aprendizaje efectivo.

Según la doctora Debbie Psychoyos, fundadora de ProEd, actualmente la organización cuenta con alrededor de 800 docentes capacitados mediante programas de formación a largo plazo que pueden extenderse durante todo un año escolar.

La especialista destacó que el modelo de capacitación se basa en el acompañamiento continuo, incluyendo práctica, retroalimentación y procesos de mentoría, con el objetivo de lograr cambios sostenibles dentro de las aulas.

Como parte de su crecimiento, la fundación también impulsa un Centro de Innovación Educativa denominado DemoLab, ubicado en Santa Ana, desde donde se desarrollan programas de fortalecimiento de lectura y escritura dirigidos a niños y jóvenes de comunidades como El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana.

El espacio funciona además como un laboratorio pedagógico donde los docentes pueden observar clases en tiempo real y conocer la aplicación práctica de las metodologías que aprenden durante su formación.

Lavayen atribuyó parte del crecimiento de la organización a la visibilidad obtenida tras su participación en Héroes por Panamá, iniciativa que permitió fortalecer alianzas con otras organizaciones y acercar nuevos donantes comprometidos con la causa educativa.

Tras 20 años de trayectoria, ProEd mantiene su apuesta por impulsar la transformación educativa a través de la formación docente, convencida de que el fortalecimiento de los maestros es una de las herramientas más efectivas para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes panameños.

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