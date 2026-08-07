El balón de la Mano de Dios de Maradona se subastará en EEUU

Aquella anotación, en la victoria 2-1 de Argentina contra Inglaterra en cuartos de final, fue icónica para el balompié: el Diez saltó y empujó el balón con el puño, pero el árbitro no vio la infracción y validó la diana.

Nueva York, Estados Unidos/El balón de fútbol con el que el fallecido astro argentino Diego Maradona anotó su famoso gol de la Mano de Dios en el Mundial de México 1986 será subastado este mes en Estados Unidos, en una venta que se espera supere los 10 millones de dólares.

Aquella anotación, en la victoria 2-1 de Argentina contra Inglaterra en cuartos de final, fue icónica para el balompié: el Diez saltó y empujó el balón con el puño, pero el árbitro no vio la infracción y validó la diana.

Después del partido en México, la estrella argentina dijo que su tanto lo había marcado "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios". Su selección terminó ganando el Mundial 1986.

La casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, espera que la pelota se venda por una suma de ocho cifras cuando salga a subasta del 21 al 23 de agosto, con una oferta inicial de 2.5 millones de dólares.

"Creo que es, sin duda, el balón más histórico del mundo del fútbol", dijo a la AFP Dan Imler, vicepresidente de deportes de Heritage Auctions.

Señaló que también es el esférico que Maradona utilizó, en ese mismo juego, para anotar el llamado Gol del Siglo.

Considerado el mejor tanto de la historia de los Mundiales, en aquella diana el Diego, fallecido en noviembre de 2020, eludió a varios adversarios en una carrera iniciada desde el mediocampo y luego esquivó al portero inglés Peter Shilton.

"Ambos goles son tan icónicos, tan memorables", dijo Imler.

La casaca que Maradona usó durante aquel enfrentamiento entre argentinos e ingleses ostenta actualmente el récord de la camiseta de fútbol más cara, con un valor de 9,3 millones de dólares.

Las tensiones entre Argentina e Inglaterra, viejos rivales, se reavivaron en la semifinal del Mundial de Norteamérica 2026, donde la selección sudamericana se impuso 2-1 antes de perder la final del torneo 1-0 con España.

En el ámbito político, ambos países mantienen una disputa de larga data por la soberanía de las Islas Malvinas, archipiélago situado en el Atlántico Sur a 600 kilómetros de la costa argentina.