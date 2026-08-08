MLB resultado | Yankees de Nueva York se imponen a los Bravos de Atlanta en el Bronx

El Yankee Stadium fue testigo de un enfrentamiento electrizante este sábado 8 de agosto, donde los Yankees de Nueva York lograron una victoria ajustada de 5-4 sobre los Bravos de Atlanta .

Panamá/En un duelo marcado por la calidad de los abridores y el poder ofensivo, la novena neoyorquina supo capitalizar sus oportunidades para mejorar su récord a 66-51 en la temporada 2026 derotaron a los Bravos 5 carreas por 4.

Gerrit Cole gana la batalla de ases ante Chris Sale

El plato fuerte de la jornada fue el choque entre dos de los mejores lanzadores de la liga. Gerrit Cole se adjudicó su sexta victoria de la campaña (6-5) tras una labor dominante de 7.0 entradas, permitiendo solo dos carreras y recetando 9 ponches.

Por su parte, el zurdo de los Bravos, Chris Sale, cargó con la derrota (12-7) a pesar de una actuación sólida de 8 ponches en seis capítulos. Sale mantuvo a raya a los bates locales durante gran parte del encuentro, pero los errores puntuales y el bateo oportuno de Nueva York terminaron por inclinar la balanza.

Poder en el Bronx: Jonrones y dramatismo

La ofensiva de los "Bombarderos" fue impulsada por la juventud y el poder:

Lombard Jr. conectó un jonrón solitario en la séptima entrada ante el relevista Mederos.

conectó un en la séptima entrada ante el relevista Mederos. Ben Rice extendió su gran momento con su cuadrangular número 32 de la temporada en el octavo episodio.

extendió su gran momento con su de la temporada en el octavo episodio. S. Jones fue fundamental al remolcar dos carreras, incluyendo un triple ante Sale.

Los Bravos intentaron remontar en las entradas finales. Ronald Acuña Jr. conectó su jonrón 12 de la zafra en la octava, y un sencillo remolcador del emergente D. Smith en la novena puso el juego por una carrera, pero el cerrador David Bednar cerró la puerta para anotarse su salvamento número 26.

En este juego el panameño José "Chema" Caballero fue titular y jugó en la segunda base, bateó de 3-0 con 3 ponches y una base por bola. Se robó la tercera base fue su robo número 28 en la temporada.

Expulsión y ambiente de postemporada

El juego no estuvo exento de polémica. En la quinta entrada, el mánager de los Bravos, Walt Weiss, fue expulsado por el árbitro principal Dan Merzel, lo que caldeó los ánimos en un estadio que registró una asistencia de 45,222 fanáticos bajo un calor de 89 grados.

Con este triunfo, los Yankees demuestran que tienen el arsenal necesario para competir contra el mejor equipo de la liga, los Bravos (70-47), en lo que muchos consideran un adelanto de la Serie Mundial.

Detalles del juego: