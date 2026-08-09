'Muelatón' en el Policentro de San Isidro excede su capacidad: más de mil personas acudieron por una extracción dental

Los pacientes que no pudieron ser atendidos durante la Muelatón serán incorporados a próximas jornadas. La planificación contempla distribuirlos entre distintos centros de atención para facilitar el proceso.

Ciudad de Panamá/Lo que estaba previsto como una jornada masiva de extracción de muelas terminó evidenciando la alta demanda de atención odontológica que existe en la población.

Cientos de personas llegaron al Policentro de San Isidro para participar en la denominada "Muelatón", una jornada gratuita dirigida a pacientes de todas las edades que necesitaban una extracción dental.

La actividad se desarrolló este domingo 9 de agosto, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con atención por orden de llegada.

De acuerdo con Algis Torres, director regional del Ministerio de Salud, alrededor de 1,200 personas acudieron al llamado, muchas de ellas desde la noche anterior. Ante la cantidad de pacientes, se establecieron listas para continuar con la atención en próximas jornadas.

No esperábamos que iba a llegar tanta gente”, señaló Torres, quien explicó que en esta primera jornada se tenía previsto atender solo a unas 500 personas.

El funcionario indicó que quienes no lograron ser atendidos serán distribuidos en próximas jornadas programadas para el próximo domingo y el 6 de septiembre. La atención también será descentralizada en distintos centros para evitar una nueva concentración masiva de pacientes.

Torres explicó que se contó con 24 odontólogos y 18 asistentes, además de más de 100 funcionarios involucrados en la jornada.

Uno de los aspectos que generó consultas entre los pacientes fue el proceso de evaluación previo a la extracción. El personal de salud verificó, entre otros aspectos, la presión arterial y las condiciones de pacientes con diabetes.

Quienes presentaban niveles de presión o glucosa fuera de los rangos establecidos no podían ser sometidos al procedimiento de manera inmediata. Estos pacientes fueron remitidos al cuarto de urgencias para recibir atención y tratamiento, con la posibilidad de ser evaluados posteriormente para una extracción.

La "Muelatón" no estuvo limitada a adultos, acudieron personas de todas las edades, incluidos niños de 7, 10, 12 y 13 años.

La situación encendió nuevamente el llamado de las autoridades a reforzar la prevención, especialmente porque algunas de las extracciones corresponden a piezas dentales permanentes.

“Ya cuando el paciente llega a una extracción, ya no se puede hacer más nada”, advirtió la odontóloga Alexia Solís, quien insistió en la importancia de las acciones preventivas y de la higiene bucal.

Solís resumió la recomendación de manera sencilla: cepillarse los dientes después de cada comida para evitar la pérdida de piezas dentales.

El propio ministro se sumó a las extracciones

Durante la jornada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se colocó la indumentaria odontológica y realizó extracciones en una de las sillas disponibles en el Policentro de San Isidro.

La participación del titular de Salud se produjo mientras se desarrollaba la atención de los pacientes y formó parte del recorrido que realizó por las instalaciones para conocer de primera mano el desarrollo de la jornada.

La alta demanda también quedó reflejada en los testimonios de quienes acudieron al Policentro de San Isidro.

Una madre de familia que acompañaba a su hijo contó que llegó alrededor de las 5:00 a.m. Para ese momento, ya había cientos de personas registradas.

“Como a las 4 de la mañana me tuve que parar”, relató el joven, quien aseguró que llevaba aproximadamente un mes esperando para poder realizarse el procedimiento.

Para los usuarios, este tipo de jornadas representan una alternativa ante las dificultades para conseguir una cita odontológica, aunque también señalaron que se requiere mejorar la organización cuando la demanda supera ampliamente la capacidad disponible.

Alta demanda frente a una capacidad limitada

Durante su recorrido por la jornada, el ministro de Salud reconoció que la respuesta ciudadana superó las expectativas.

El ministro también destacó que el Policentro de San Isidro cuenta con ocho sillas odontológicas, una capacidad que resulta insuficiente frente a la cantidad de personas que requieren estos servicios.

Como usted ve, la capacidad es mucho menor a la necesidad”, reconoció Boyd Galindo.

El titular de Salud señaló que la institución trabaja en la reactivación progresiva de servicios y especialidades, pero admitió que la falta de especialistas es una dificultad que se presenta en distintas partes del país.

Como parte de las alternativas, mencionó el uso de la telemedicina y la posibilidad de modificar mecanismos de contratación para ampliar la disponibilidad de profesionales.

Próximas jornadas

Los pacientes que no pudieron ser atendidos durante la Muelatón serán incorporados a próximas jornadas. La planificación contempla distribuirlos entre distintos centros de atención para facilitar el proceso.

Torres explicó que se establecerán grupos en San Isidro, Cerro Batea, Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza, con el objetivo de descongestionar la atención.

La lista de pacientes y los centros donde serán atendidos será publicada por las autoridades. Además, quienes acudieron específicamente por una tercera molar o muela del juicio serán incluidos en una jornada particular, debido a que estos procedimientos requieren una programación específica.

Información de Meredith Serracín

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