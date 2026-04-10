Diputados de Vamos demandan ante la Corte inclusión del lema 'Con Paso Firme' en placas vehiculares

La ATTT recibió ya un primer lote de 19,940 placas fabricadas, y su distribución progresiva a nivel nacional está en curso.

Ciudad de Panamá/Una demanda para anular la inclusión del lema “Con Paso Firme” en el nuevo diseño de las placas vehiculares fue presentada por diputados de la bancada independiente Vamos.

Según informó el colectivo en un comunicado, este viernes 10 de abril, una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que busca anular la Resolución No. 001-RUVM del 27 de enero de 2025, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en parte donde se incorpora el lema gubernamental “Con Paso Firme” en las placas vehiculares para el periodo 2026-2030.

La medida, que se fundamenta en la Ley 214 del 4 de mayo de 2021, la cual establece que las placas metálicas tienen una vigencia de cinco años, obligaría a cientos de miles de panameños a circular hasta 2030 con el eslogan del gobierno del presidente José Raúl Mulino estampado en sus vehículos, sin haber solicitado ni aprobado, aún siendo los conductores los que asumen el costo de la placa.

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De acuerdo con los diputados, la demanda sostiene que la ATTT excedió su competencia legal, toda vez que su facultad reglamentaria se limita a regular dimensiones, color, nomenclatura y calidad de las placas, conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006.

La demanda presentada por los diputados, sostiene que la “incorporación de un lema político no constituye un elemento técnico de identificación vehicular, y su inclusión configura una extralimitación de funciones y una desviación de poder, en violación de los artículos 34, 36 y 53 de la Ley 38 de 2000, así como del artículo 18 de la Constitución Política”.

En la acción legal se solicita además la suspensión provisional del acto administrativo.

La ATTT recibió ya un primer lote de 19,940 placas fabricadas, y su distribución progresiva a nivel nacional está en curso.

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