Alcaldía de Panamá anuncia entrega de placas solo para vehículos nuevos de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que el municipio ha recibido placas vehiculares correspondientes únicamente a autos de primer ingreso, es decir, vehículos nuevos de agencia inscritos en el año 2026.

A través de un aviso oficial, la entidad aclaró que estas placas no serán entregadas en los centros de cobro municipales, como ocurría anteriormente. En su lugar, deberán ser retiradas directamente en las agencias de autos, por lo que los vehículos saldrán de estos establecimientos con sus placas ya instaladas.

La medida aplica exclusivamente para unidades nuevas registradas bajo el proceso de primer ingreso, mientras que otros casos deberán esperar futuras disposiciones.

El municipio reiteró que esta modalidad forma parte de los procesos de modernización y mejora de los servicios municipales, con el objetivo de agilizar los trámites y beneficiar a los usuarios.

Hasta el momento, no se ha detallado cuándo se ampliará la entrega de placas para vehículos que no correspondan al año 2026.