Béisbol Mayor 2026 noticia| Riña Veraguas vs Los Santos: Fedebeis suspende temporalmente a seis peloteros y un manager

Sintoniza el partido Coclé vs Panamá Oeste, el lunes 30 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Un total de siete personas, pertenecientes a los equipos de Veraguas y Los Santos, fueron suspendidos temporalmente tras la riña ocurrida el 28 de marzo durante el partido que ambos conjuntos disputaban en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández durante el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó en un memorando que se decidió aplicar una suspensión de dos partidos a seis jugadores. Además de al manager del elenco de Veraguas, Abel Ramos. Los peloteros sancionados son los siguientes:

Veraguas: Erick Mordock, Ricardo Corcho, Alfredo Alderete y Juan Aizprúa

Erick Mordock, Ricardo Corcho, Alfredo Alderete y Juan Aizprúa Los Santos: José Gómez e Ismael Velasco.

El ente federativo indicó que se acogerá a un plazo de 48 horas para determinar un fallo final tras esos acontecimientos.

"Independiente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consideración los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos", plasmó la Fedebeis.