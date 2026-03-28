Béisbol Mayor 2026 noticia| Veraguas vs Los Santos: Riña provoca suspensión del partido en el 'Flaco Bala' Hernández

Hecho lamentable impidió que se continuara el cotejo en el coliseo de Las Tablas.

Panamá/El juego que protagonizaban este sábado los equipos de Veraguas y Los Santos, en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, fue suspendido tras una riña en la que varias personas, entre peloteros y fanáticos, quedaron involucradas.

El hecho se produjo en la parte alta del cuarto episodio. Los veragüenses ganaban por pizarra de 5 carreras por 0 y repentinamente hubo una pelea entre peloteros. Las bancas se vaciaron, los empujones y los golpes tomaron el lugar de los batazos, las atrapadas y los lanzamientos.

A medida que pasaban los minutos, los ánimos se caldearon. La riña se trasladó a las gradas donde incluso fanáticos quedaron en medio de ella.

Las personas encargadas de la supervisión del encuentro deliberaron y hablaron con representantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Finalmente se determinó suspenderlo.

La ausencia de agentes policiales en el coliseo fue un aspecto que resaltaron los comunicadores que daban cobertura al partido.

Fedebeis se pronuncia

Horas después, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), se pronunció al respecto dando detalles de lo que ocurrido

"Durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes", quedó plasmado en un comunicado elaborado por el ente federativo y su comisión técnica. "En consecuencia, y como medida preventiva, se tomó la decisión de suspender el partido, priorizando en todo momento la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados".

La Fedebeis indicó que se inició un proceso de investigación cuyo resultado determinará las medidas que tomará.

"La Federación Panameña de Béisbol y su comisión técnica informan que ya se ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los hechos ocurridos. Una vez culminado este proceso, se estarán adoptando las medidas y sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes", puntualizó.

Aprehensión

Sobre este incidente, la Policía Nacional emitió un comunicado en sus redes sociales donde informa de la aprehensión de la persona que agredió con un bate a otra durante la riña en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

"La aprehensión se realizó de manera inmediata por las unidades policiales", resaltó.

La institución policial señaló que "no fue contactada" por la Fedebeis para que se le proporcionara la seguridad a los fanáticos y a los equipos para ese juego.

"La institución reitera que no fue contactada por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en este coliseo", puntualizó.