EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Panamá Oeste vs Coclé: partido de la jornada 11 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/La actividad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa este martes con seis partidos. Uno de esos encuentros lo protagonizan los equipos de Panamá Oeste y Coclé, en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Las alineaciones de ambos equipos para este partido las presentamos a continuación.
Los 'Vaqueros' de Oeste han logrado mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones a base de una fuerte ofensiva. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido anoche ante Darién donde pegaron tres cuadrangulares y anotaron 11 carreras.
Por su parte, los coclesanos buscan despejar en el certamen y una victoria les ayudaría a mejorar posiciones y meterse en la pelea por la clasificación a la Ronda de Ocho.
Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También daremos informes de los demás encuentros de la jornada que son los siguientes:
- Panamá Este vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)
- Darién vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)
- Bocas del Toro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)
- Veraguas vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)
- Chiriquí Occidente vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)
Estado de los equipos
- Veraguas: 7-1*
- Chiriquí: 6-3
- Panamá Oeste: 6-3
- Panamá Metro: 5-3*
- Bocas del Toro: 5-4
- Colón: 5-4
- Los Santos: 4-5
- Darién: 4-3*
- Herrera: 4-3*
- Coclé: 3-6
- Panamá Este: 1-8
- Chiriquí Occidente: 1-8
*: Tiene partidos pendientes
Jornada anterior
Bocas del Toro 0-1 Veraguas
José Mordock conectó un cuadrangular, en la parte baja del cuarto episodio, que fue suficiente para que los 'Indios' veragüenses derrotaran a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Omar Torrijos de Santiago.
Gabriel Vásquez fue el lanzador ganador tras permitir dos imparables y otorgar una base por bola en un episodio y un tercio. La derrota la cargó el serpentinero Pedro Torres.
José Mordock conectó dos imparables en dos turnos, un cuadrangular, con una carrera anotada y una empujada por Veraguas.
Por Bocas del Toro, Héctor Rayo de 4-2. Yeremy Lezcano de 2-1, Eduards Toló de 3-1 y Carlos Sánchez de 4-1.
Coclé 3-4 Colón
Los 'Correcaminos' colonenses defendieron su casa y superaron a los coclesanos en el estadio Roberto Mariano Bula.
Carlos Rodríguez tuvo una apertura de siete entradas en las que toleró seis inatrapables y dos carreras con seis ponches y dos bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto Darío Agrazal cargó con la derrota.
Omar Ortega de 3-2 anotó una carrera y remolcó dos por Colón. Jhadiel Santamaría de 4-2 con dos empujadas y Víctor Moscote de 4-2.
Por Coclé, Roderick Lezcano de 2-1. Ramón Castillo de 3-1 con una empujada, Guillermo Fernández y Jorge García de 3-1 cada uno.
Darién 5-11 Panamá Oeste
A base de una fuerte ofensiva, los 'Vaqueros' de Oeste superaron a las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.
Miguel Gómez se apuntó la victoria al tolerar tres incogibles y una carrera, con un ponche y dos bases por bolas en tres entradas y dos tercios. Jonathan Hernández se llevó la derrota.
Mauricio Pierre bateó de 4-2, con un cuadrangular, anotó dos carreras y empujó dos. Jean Rodríguez de 3-2, un cuadrangular, dos anotadas y cuatro impulsadas, Arod McKenzie de 5-3 con una carrera anotada, Gerald Chin de 5-2 con dos remolcadas y Johan Camargo de 5-1 con una anotada y dos empujadas.
Por Darién, Carlos Mosquera de 5-2 con una carrera anotada y una impulsada. Jeison Jaramillo de 3-1 con una anotada y Marcos Mendoza de 4-1 con una anotada y dos empujadas.
Los Santos 1-2 Chiriquí
Un imparable de Arturo Andrade, en la parte baja del noveno episodio, produjo la carrera que le dio la victoria a los chiricanos sobre los santeños en el estadio Kenny Serracín de David.
Gilberto Chu tuvo una salida de seis entradas en las que toleró cinco inatrapables y una anotación, propinó seis ponches y dio tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto José Gómez se apuntó el descalabro.
Iraj Serrano pegó de 4-3 y anotó una carrera por Chiriquí. Jonathan Saavedra, Jhony Santos y Jeffer Patiño de 3-1 cada uno.
Por Los Santos, Emanuel Aldobán de 4-2. Kevin Ballesteros de 2-1 y Arturo Díaz de 3-1.
Panamá Metro 7-4 Panamá Este
Los metropolitanos sumaron su segundo triunfo consecutivo al vencer a los del Este en el estadio Rod Carew.
Hugo Villalobos se acreditó el triunfo en un relevo de dos entradas y un tercio en los que toleró tres hits, no recibió carreras y dio tres ponches. El descalabro fue para Pedro Delgado.
Eduardo Thomas bateó de 3-2 y empujó dos anotaciones por Panamá Metro. Oscar Murillo de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada e Ibrahim McKenzie de 4-2 con dos anotadas.
Por Panamá Este, Jesús Ortiz de 4-2, un cuadrangular, anotó dos carreras y remolcó tres. Jesús Delgado de 3-2 con una anotada y Joel Lewis de 4-1 con una anotada.
Chiriquí Occidente 3-10 Herrera
Los herreranos vencieron a los occidentales en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.
Pedro González fue el lanzador ganador en los que toleró dos incogibles y una carrera con seis ponches y dos bases por bolas. La derrota fue para Antony Samudio.
Juan Alonso bateó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres impulsadas por Herrera. Elian Miranda de 5-3 con una anotada y tres empujadas y José Rodríguez de 2-2 con dos anotadas.
Por Chiriquí Occidente, Edgardo Araúz de 4-2 con una carrera anotada. Tomás Concepción de 2-1 con una empujada y Oriel Carreño de 2-1 con una anotada.