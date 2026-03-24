EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Panamá Oeste vs Coclé: partido de la jornada 11 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La actividad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa este martes con seis partidos. Uno de esos encuentros lo protagonizan los equipos de Panamá Oeste y Coclé, en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido las presentamos a continuación.

Los 'Vaqueros' de Oeste han logrado mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones a base de una fuerte ofensiva. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido anoche ante Darién donde pegaron tres cuadrangulares y anotaron 11 carreras.

Por su parte, los coclesanos buscan despejar en el certamen y una victoria les ayudaría a mejorar posiciones y meterse en la pelea por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También daremos informes de los demás encuentros de la jornada que son los siguientes:

Panamá Este vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)

Darién vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Bocas del Toro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Veraguas vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Chiriquí Occidente vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Estado de los equipos

Veraguas: 7-1*

Chiriquí: 6-3

Panamá Oeste: 6-3

Panamá Metro: 5-3*

Bocas del Toro: 5-4

Colón: 5-4

Los Santos: 4-5

Darién: 4-3 *

Herrera: 4-3 *

Coclé: 3-6

Panamá Este: 1-8

Chiriquí Occidente: 1-8

*: Tiene partidos pendientes

Jornada anterior

Bocas del Toro 0-1 Veraguas

José Mordock conectó un cuadrangular, en la parte baja del cuarto episodio, que fue suficiente para que los 'Indios' veragüenses derrotaran a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Gabriel Vásquez fue el lanzador ganador tras permitir dos imparables y otorgar una base por bola en un episodio y un tercio. La derrota la cargó el serpentinero Pedro Torres.

José Mordock conectó dos imparables en dos turnos, un cuadrangular, con una carrera anotada y una empujada por Veraguas.

Por Bocas del Toro, Héctor Rayo de 4-2. Yeremy Lezcano de 2-1, Eduards Toló de 3-1 y Carlos Sánchez de 4-1.

Coclé 3-4 Colón

Los 'Correcaminos' colonenses defendieron su casa y superaron a los coclesanos en el estadio Roberto Mariano Bula.

Carlos Rodríguez tuvo una apertura de siete entradas en las que toleró seis inatrapables y dos carreras con seis ponches y dos bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto Darío Agrazal cargó con la derrota.

Omar Ortega de 3-2 anotó una carrera y remolcó dos por Colón. Jhadiel Santamaría de 4-2 con dos empujadas y Víctor Moscote de 4-2.

Por Coclé, Roderick Lezcano de 2-1. Ramón Castillo de 3-1 con una empujada, Guillermo Fernández y Jorge García de 3-1 cada uno.

Darién 5-11 Panamá Oeste

A base de una fuerte ofensiva, los 'Vaqueros' de Oeste superaron a las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Miguel Gómez se apuntó la victoria al tolerar tres incogibles y una carrera, con un ponche y dos bases por bolas en tres entradas y dos tercios. Jonathan Hernández se llevó la derrota.

Mauricio Pierre bateó de 4-2, con un cuadrangular, anotó dos carreras y empujó dos. Jean Rodríguez de 3-2, un cuadrangular, dos anotadas y cuatro impulsadas, Arod McKenzie de 5-3 con una carrera anotada, Gerald Chin de 5-2 con dos remolcadas y Johan Camargo de 5-1 con una anotada y dos empujadas.

Por Darién, Carlos Mosquera de 5-2 con una carrera anotada y una impulsada. Jeison Jaramillo de 3-1 con una anotada y Marcos Mendoza de 4-1 con una anotada y dos empujadas.

Los Santos 1-2 Chiriquí

Un imparable de Arturo Andrade, en la parte baja del noveno episodio, produjo la carrera que le dio la victoria a los chiricanos sobre los santeños en el estadio Kenny Serracín de David.

Gilberto Chu tuvo una salida de seis entradas en las que toleró cinco inatrapables y una anotación, propinó seis ponches y dio tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto José Gómez se apuntó el descalabro.

Iraj Serrano pegó de 4-3 y anotó una carrera por Chiriquí. Jonathan Saavedra, Jhony Santos y Jeffer Patiño de 3-1 cada uno.

Por Los Santos, Emanuel Aldobán de 4-2. Kevin Ballesteros de 2-1 y Arturo Díaz de 3-1.

Panamá Metro 7-4 Panamá Este

Los metropolitanos sumaron su segundo triunfo consecutivo al vencer a los del Este en el estadio Rod Carew.

Hugo Villalobos se acreditó el triunfo en un relevo de dos entradas y un tercio en los que toleró tres hits, no recibió carreras y dio tres ponches. El descalabro fue para Pedro Delgado.

Eduardo Thomas bateó de 3-2 y empujó dos anotaciones por Panamá Metro. Oscar Murillo de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada e Ibrahim McKenzie de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Este, Jesús Ortiz de 4-2, un cuadrangular, anotó dos carreras y remolcó tres. Jesús Delgado de 3-2 con una anotada y Joel Lewis de 4-1 con una anotada.

Chiriquí Occidente 3-10 Herrera

Los herreranos vencieron a los occidentales en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Pedro González fue el lanzador ganador en los que toleró dos incogibles y una carrera con seis ponches y dos bases por bolas. La derrota fue para Antony Samudio.

Juan Alonso bateó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres impulsadas por Herrera. Elian Miranda de 5-3 con una anotada y tres empujadas y José Rodríguez de 2-2 con dos anotadas.

Por Chiriquí Occidente, Edgardo Araúz de 4-2 con una carrera anotada. Tomás Concepción de 2-1 con una empujada y Oriel Carreño de 2-1 con una anotada.