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EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Panamá Oeste vs Coclé: partido de la jornada 11 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

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Panamá Oeste vs Coclé | Béisbol Mayor 2026| EN VIVO / TVMAX

Panamá/La actividad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa este martes con seis partidos. Uno de esos encuentros lo protagonizan los equipos de Panamá Oeste y Coclé, en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido las presentamos a continuación.

Los 'Vaqueros' de Oeste han logrado mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones a base de una fuerte ofensiva. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido anoche ante Darién donde pegaron tres cuadrangulares y anotaron 11 carreras.

Por su parte, los coclesanos buscan despejar en el certamen y una victoria les ayudaría a mejorar posiciones y meterse en la pelea por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También daremos informes de los demás encuentros de la jornada que son los siguientes:

  • Panamá Este vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)
  • Darién vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)
  • Bocas del Toro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)
  • Veraguas vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)
  • Chiriquí Occidente vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Estado de los equipos

  • Veraguas: 7-1*
  • Chiriquí: 6-3
  • Panamá Oeste: 6-3
  • Panamá Metro: 5-3*
  • Bocas del Toro: 5-4
  • Colón: 5-4
  • Los Santos: 4-5
  • Darién: 4-3*
  • Herrera: 4-3*
  • Coclé: 3-6
  • Panamá Este: 1-8
  • Chiriquí Occidente: 1-8

*: Tiene partidos pendientes

Jornada anterior

Bocas del Toro 0-1 Veraguas

José Mordock conectó un cuadrangular, en la parte baja del cuarto episodio, que fue suficiente para que los 'Indios' veragüenses derrotaran a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Gabriel Vásquez fue el lanzador ganador tras permitir dos imparables y otorgar una base por bola en un episodio y un tercio. La derrota la cargó el serpentinero Pedro Torres.

José Mordock conectó dos imparables en dos turnos, un cuadrangular, con una carrera anotada y una empujada por Veraguas.

Por Bocas del Toro, Héctor Rayo de 4-2. Yeremy Lezcano de 2-1, Eduards Toló de 3-1 y Carlos Sánchez de 4-1.

Coclé 3-4 Colón

Los 'Correcaminos' colonenses defendieron su casa y superaron a los coclesanos en el estadio Roberto Mariano Bula.

Carlos Rodríguez tuvo una apertura de siete entradas en las que toleró seis inatrapables y dos carreras con seis ponches y dos bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto Darío Agrazal cargó con la derrota.

Omar Ortega de 3-2 anotó una carrera y remolcó dos por Colón. Jhadiel Santamaría de 4-2 con dos empujadas y Víctor Moscote de 4-2.

Por Coclé, Roderick Lezcano de 2-1. Ramón Castillo de 3-1 con una empujada, Guillermo Fernández y Jorge García de 3-1 cada uno.

Darién 5-11 Panamá Oeste

A base de una fuerte ofensiva, los 'Vaqueros' de Oeste superaron a las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Miguel Gómez se apuntó la victoria al tolerar tres incogibles y una carrera, con un ponche y dos bases por bolas en tres entradas y dos tercios. Jonathan Hernández se llevó la derrota.

Mauricio Pierre bateó de 4-2, con un cuadrangular, anotó dos carreras y empujó dos. Jean Rodríguez de 3-2, un cuadrangular, dos anotadas y cuatro impulsadas, Arod McKenzie de 5-3 con una carrera anotada, Gerald Chin de 5-2 con dos remolcadas y Johan Camargo de 5-1 con una anotada y dos empujadas.

Por Darién, Carlos Mosquera de 5-2 con una carrera anotada y una impulsada. Jeison Jaramillo de 3-1 con una anotada y Marcos Mendoza de 4-1 con una anotada y dos empujadas.

Los Santos 1-2 Chiriquí

Un imparable de Arturo Andrade, en la parte baja del noveno episodio, produjo la carrera que le dio la victoria a los chiricanos sobre los santeños en el estadio Kenny Serracín de David.

Gilberto Chu tuvo una salida de seis entradas en las que toleró cinco inatrapables y una anotación, propinó seis ponches y dio tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto José Gómez se apuntó el descalabro.

Iraj Serrano pegó de 4-3 y anotó una carrera por Chiriquí. Jonathan Saavedra, Jhony Santos y Jeffer Patiño de 3-1 cada uno.

Por Los Santos, Emanuel Aldobán de 4-2. Kevin Ballesteros de 2-1 y Arturo Díaz de 3-1.

Panamá Metro 7-4 Panamá Este

Los metropolitanos sumaron su segundo triunfo consecutivo al vencer a los del Este en el estadio Rod Carew.

Hugo Villalobos se acreditó el triunfo en un relevo de dos entradas y un tercio en los que toleró tres hits, no recibió carreras y dio tres ponches. El descalabro fue para Pedro Delgado.

Eduardo Thomas bateó de 3-2 y empujó dos anotaciones por Panamá Metro. Oscar Murillo de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada e Ibrahim McKenzie de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Este, Jesús Ortiz de 4-2, un cuadrangular, anotó dos carreras y remolcó tres. Jesús Delgado de 3-2 con una anotada y Joel Lewis de 4-1 con una anotada.

Chiriquí Occidente 3-10 Herrera

Los herreranos vencieron a los occidentales en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Pedro González fue el lanzador ganador en los que toleró dos incogibles y una carrera con seis ponches y dos bases por bolas. La derrota fue para Antony Samudio.

Juan Alonso bateó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres impulsadas por Herrera. Elian Miranda de 5-3 con una anotada y tres empujadas y José Rodríguez de 2-2 con dos anotadas.

Por Chiriquí Occidente, Edgardo Araúz de 4-2 con una carrera anotada. Tomás Concepción de 2-1 con una empujada y Oriel Carreño de 2-1 con una anotada.

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