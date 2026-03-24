Béisbol Mayor 2026 noticias| Darién vs Herrera: se programa nueva fecha a partido pospuesto del campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Metro, el viernes 27 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El partido entre los equipos de Darién y Herrera ya tiene una fecha asignada para realizarse tras su posposición en la cuarta jornada del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció este martes que ese encuentro se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 7:00 p.m. en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

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Ese encuentro estaba previsto para realizarse el martes 17 de marzo, pero fue pospuesto por motivo de lluvia.

Ambos conjuntos tienen más juegos pendientes. Los herreranos tienen un partido suspendido con Panamá Metro, el que fue detenido por lluvia el jueves 19 de marzo. En tanto los darienitas tienen otro encuentro pospuesto ante Veraguas que no se pudo llevar a cabo el miércoles 18.