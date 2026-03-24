Béisbol Mayor 2026 | Veraguas impone su ley dominio total en la cima 3 puntos claves del éxito

Sintoniza el partido Panamá Oeste vs Coclé, hoy martes 24 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Veraguas se ha convertido en el gran protagonista del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, consolidándose como líder absoluto de la tabla con un sólido récord de 7 juegos ganados y 1 perdido.

Su rendimiento no es casualidad, sino el resultado de un equipo equilibrado que ha sabido imponer condiciones en cada faceta del juego.

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Uno de los pilares fundamentales de este liderato ha sido su extraordinario cuerpo de lanzadores, que lidera la liga con una impresionante efectividad colectiva (ERA) de 1.97, la mejor del torneo encabezado por Severino González quien suma marca de 3-0 y un promedio de efectividad de 0.00. Este dominio desde el montículo ha permitido a Veraguas controlar a sus rivales y mantener los marcadores a su favor en la mayoría de los encuentros.

A esto se suma una defensa sólida, que ha sido clave para sostener su rendimiento. El equipo ha permitido apenas 16 carreras limpias, la cifra más baja del campeonato, demostrando una consistencia notable tanto en el pitcheo como en el respaldo defensivo en el terreno.

Pero no todo se limita a lo deportivo. La afición veragüense ha jugado un rol determinante, convirtiéndose en el motor emocional del equipo. Su apoyo constante en cada partido ha sido un impulso adicional que se refleja en la confianza y actitud competitiva del conjunto.

Con estos argumentos, Veraguas no solo lidera, sino que envía un mensaje claro al resto de los equipos: está listo para pelear por el título. La combinación de pitcheo dominante, defensa efectiva y el respaldo de su afición los posiciona como uno de los rivales más difíciles de vencer en esta temporada 2026.

La ofensiva no presenta números extraordinarios, su promedio al bate colectivo es de .275 son terceros en bases robadas con 12, novenos en carreras empujadas con 30 y cuartos en cuadrangulares con 3.

El reto ahora será mantener este nivel y confirmar si este arranque arrollador será el inicio de un camino rumbo al campeonato.

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