EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del lunes 23 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayo se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las emociones de la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúan con seis partidos donde los equipos buscarán quedar en los mejores puestos de la clasificación.

Los juegos programados para esta fecha son los siguientes:

Panamá Metro vs Panamá Este (Estadio Rod Carew)

Partido entre uno de los equipos que luchan por la clasificación ante otro que desea salir del sótano y mejorar su posición.

Coclé vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)

Los 'Correcaminos' colonenses luchan por estabilizarse en la competencia, pero tienen al frente a un conjunto coclesano que necesita ganar para meterse de lleno en la pelea.

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Los santeños han mejorado notablemente en la contienda, pese a perder ante Veraguas en la jornada anterior.

Por su parte los chiricanos se encuentran entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y espera conseguir la victoria para mantenerse.

Darién vs Panamá Oeste (Estadio Justino Salinas)

Las 'Harpías' darienitas y los 'Vaqueros' de Oeste se enfrentan en un duelo entre equipos que luchan por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Bocas del Toro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Los 'Indios' veragüenses tratarán de mantener el buen momento en el certamen ante unos 'Tortugueros' bocatoreños que están en la batalla por seguir en la contienda.

Chiriquí Occidente vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Los herreranos buscan mejorar en el certamen y para ello intentarán conseguir el triunfo frente a los occidentales que necesitan sacar victorias que le saquen del fondo de la tabla de posiciones.

Sigue las acciones de estos partidos en este minuto a minuto y recuerda que puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.