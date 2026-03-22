Béisbol Mayor resultado: ¡Darién impone su ley! Jorge Bautista y Jonathan Polo aplastan a Panamá Este

El martes 24 de marzo Panamá Oeste vs Coclé desde las 7pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En una exhibición de dominio absoluto, la novena de Darién superó con autoridad a Panamá Este con pizarra de 8-1, en el encuentro disputado este domingo 22 de marzo de 2026.

La combinación de una joya monticular de Jorge Bautista y un ataque explosivo encabezado por Jonathan Polo marcó el rumbo de un compromiso sin mayores sobresaltos para los locales.

Crónica del encuentro

Desde el mismo primer episodio, Darién dejó claras sus intenciones al castigar al abridor rival, Brian Gavidia, con tres anotaciones tempraneras que encaminaron el partido. La ofensiva darienita se mostró imparable, acumulando un total de 12 imparables, mientras que desde la lomita, Jorge Bautista se encargó de silenciar por completo a los bates de Panamá Este.

El derecho trabajó ocho sólidas entradas, en las que permitió apenas una carrera, toleró cinco hits y recetó 11 ponches, firmando una actuación dominante para acreditarse la victoria.

Por su parte, el relevista Andell Castillo intentó frenar el vendaval ofensivo durante cuatro episodios, pero el daño ya estaba hecho. La única anotación de los “Potros” llegó en la segunda entrada, tras un doble de Jorge Reyes y un imparable remolcador de Cristian Guerra.

Líderes ofensivos

Por Darién:

Jonathan Polo (#23): perfecto de 3-3 , con cuadrangular , doble , 2 anotadas y 3 carreras empujadas .

perfecto de , con , , y . Carlos Mosquera (#19): de 3-2 , con doble , 2 anotadas y 2 impulsadas .

de , con , y . Ricardo Tivey (#2): de 4-2 con 1 carrera empujada.

Por Panamá Este:

Jorge Reyes (#99): de 3-1 , con doble y 1 carrera anotada .

de , con y . Joey Wood (#24): de 2-1, con 3 bases por bolas y 2 bases robadas.

Líderes de pitcheo