EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Panamá Metro: partido de la jornada 13 campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La actividad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se intensifica este viernes con un cartelera de seis partidos. Uno de esos encuentros lo protagonizan Colón y Panamá Metro, en el estadio Rod Carew, y lo puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los 'Correcaminos' colonenses y los metropolitanos están en la zona de clasificación, pero no pueden dormirse en sus laureles.

Una victoria será valiosa para el que la consiga en estos momentos donde no hay equipos clasificados ni eliminados.

El pasado 21 de marzo, estos dos conjuntos se enfrentaron en el estadio Roberto Mariano Bula donde los colonenses salieron airosos de forma contundente.

¿Se repetirá la historia del Mariano Bula o los metropolitanos se desquitarán? Sigue las acciones de ese encuentro en este minuto a minuto. También tenemos informes de los otros partidos de la fecha que son los siguientes:

Darién vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Los Santos vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Bocas del Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Chiriquí Occidente vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Estado de los equipos

Chiriquí: 8-3

Veraguas: 7-3*

Colón: 7-4

Panamá Oeste: 7-4

Herrera: 6-4 *

Panamá Metro: 6-4*

Bocas del Toro: 6-5

Darién: 5-5 *

Los Santos: 5-6

Coclé: 5-6

Panamá Este: 1-10

Chiriquí Occidente: 1-10

*: Tienen partidos pendientes