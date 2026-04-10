Emprendedores panameños compiten por $100 mil en nueva temporada de 'Jump'

La nueva temporada de “Jump” se estrenará este sábado a las 10:00 p.m. por TVN y también estará disponible en plataformas digitales.

En medio del debate sobre el empleo juvenil en Panamá, especialmente en un contexto donde muchos jóvenes buscan oportunidades, surge una alternativa enfocada en la innovación y el emprendimiento. Por segundo año consecutivo, TVN Media impulsa el proyecto “Jump”, un reality que no solo promueve la creación de negocios, sino que también ofrece apoyo económico a ideas con potencial.

Durante una entrevista en TVN, la directora del proyecto, Yescenia Navarro, explicó que la primera temporada fue un éxito y que este año la convocatoria superó expectativas. Más de 2,000 emprendedores se inscribieron con proyectos en marcha, compitiendo por una inversión de 100 mil dólares.

“El año pasado fue un éxito y este año tuvimos más de 2,000 emprendedores que llegaron con sus sueños, muchos con proyectos ya caminando”, destacó Navarro.

El proceso de selección incluyó varias etapas. Inicialmente, los participantes presentaron sus ideas en un pitch, tras lo cual se redujo el grupo a 250 emprendedores. Luego, avanzaron a 16 semifinalistas, quienes serán presentados al público a partir de este sábado. Finalmente, ocho finalistas pasarán por un proceso de aceleración, tras el cual se elegirá al ganador de la inversión.

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El programa no solo evalúa ideas, sino que brinda acompañamiento integral. Los participantes reciben mentoría de expertos, incluyendo CEOs de distintas industrias, y trabajan de la mano con aliados estratégicos como Ciudad del Saber, que aporta herramientas en áreas como financiamiento, estructura y tecnología.

“Los emprendedores llegan pensando que necesitan una cosa, pero muchas veces lo que requieren es acompañamiento, estructura y guía”, explicó Navarro.

Por su parte, Edna Cochez, ganadora de la edición anterior, compartió su experiencia y cómo el programa transformó su enfoque empresarial. Chef de profesión, Cochez incursionó en los negocios digitales tras la pandemia, desarrollando un producto de educación culinaria.

“Yo pensaba que era enseñar a cocinar, pero ahora entiendo que es ayudar a las personas a vivir una vida más saludable”, señaló.

Cochez reconoció que uno de los mayores retos fue atreverse a dar el salto, especialmente en un entorno donde el acceso a financiamiento es limitado para ideas innovadoras. Sin embargo, aseguró que el acompañamiento recibido fue clave para consolidar su proyecto.

Además, envió un mensaje a quienes aún dudan en emprender: “Que se atrevan. Hay mucha oportunidad y el emprendimiento puede ayudar a disminuir el desempleo”.

La nueva temporada de “Jump” se estrenará este sábado a las 10:00 p.m. por TVN y también estará disponible en plataformas digitales. El programa busca visibilizar historias de superación y demostrar el potencial del talento panameño en el mundo de los negocios.