De acuerdo con los pronósticos, existe un 63 % de probabilidad de que este fenómeno alcance una intensidad histórica, mientras que en Panamá sus efectos comenzaron a sentirse desde mayo pasado.

El fenómeno de El Niño fue declarado oficialmente a nivel internacional, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmara el inicio de este evento climático, que podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas.