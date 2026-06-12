Fenómeno del Niño amenaza con intensificar el calor y reducir las lluvias en Panamá

De acuerdo con los pronósticos, existe un 63 % de probabilidad de que este fenómeno alcance una intensidad histórica, mientras que en Panamá sus efectos comenzaron a sentirse desde mayo pasado.

Ciudad de Panamá

El fenómeno de El Niño fue declarado oficialmente a nivel internacional, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmara el inicio de este evento climático, que podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas.

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