Ministerio Público realiza inspección ocular en la CSS por supuestas irreguaridades en el sistema de pensiones

La diligencia forma parte de las investigaciones, iniciadas a raíz de 65 denuncias por supuestas alteraciones al sistema para la adjudicación de pensiones a quienes no cumplían con las cuotas requeridas.

La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalía Especializada Anticorrupción y con apoyo de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de una investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública.

Durante la diligencia fueron revisados el funcionamiento del sistema y el periodo en el que habrían ocurrido los hechos bajo investigación.

La misma se desarrolló en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS, donde los fiscales fueron atendidos por un oficial de seguridad informática, personal de asesoría legal y un analista del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).

Las pesquisas están vinculadas a 65 denuncias presentadas por el director general de la CSS, Dino Mon, por presuntas irregularidades en el SIPE y en el sistema MAINFRAME.

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De acuerdo a las denuncias presentadas, se investiga la presunta alteración de estos sistemas para la adjudicación de pensiones o jubilaciones a personas que no cumplían con la cantidad de cuotas requeridas.

El objetivo de estas diligencias es ubicar el punto de vulneración en los sistemas y establecer posibles responsabilidades. Las acciones de verificación continuarán durante la semana con la recolección de indicios que permitan sustentar la investigación en curso, informó la Fiscalía.