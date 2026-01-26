Mides abre matrícula en Cefodea para jóvenes desertores del sistema educativo

Cefodea está ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, y cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, docentes y técnicos que brindan acompañamiento integral a los estudiantes.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió el período de matrícula en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefodea) y lanzó la campaña “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años que han desertado del sistema regular de enseñanza, con el objetivo de brindarles una segunda oportunidad educativa.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó el proyecto a autoridades del distrito de San Miguelito y exhortó a fortalecer alianzas estratégicas para consolidar este espacio de formación integral para la juventud del distrito y áreas cercanas.

El proceso de inscripción estará abierto del 20 de enero al 9 de marzo, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y tiene un costo de 15 dólares. Los aspirantes deben asistir acompañados de su acudiente legal y presentar cédula juvenil, créditos escolares, fotografías tamaño carné y copia del último boletín escolar.

Cefodea ofrece una formación académica y técnica con talleres en construcción, chapistería, mecánica, informática, modistería, ebanistería, soldadura, cocina y protocolo, además de 500 horas de práctica, lo que permite a los estudiantes culminar la premedia a través del programa Jóvenes y Adultos del Meduca.

El centro ha recibido una inversión superior a 50 mil dólares para mejorar su infraestructura, incluyendo la renovación del área de informática, pintura de instalaciones y adecuación de espacios, tras más de ocho años sin intervenciones. Desde su inauguración en 1993, más de 700 jóvenes han sido reincorporados al sistema educativo.

Entre los casos de éxito se destacan Génesis Asprilla, quien cursó estudios en Cefodea y actualmente se gradúa en Desarrollo Comunitario en la Universidad de Panamá, y Emidelka Sabugara, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, quienes resaltaron el impacto del centro en su formación académica y personal.

Cefodea está ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, y cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, docentes y técnicos que brindan acompañamiento integral a los estudiantes.