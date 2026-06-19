Cobre Panamá reaciona informe de auditoría sobre mina en Donoso: debe servir para decidir el futuro del proyecto

La empresa SGS Panamá Control Services Inc. fue la encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Panamá/La empresa Cobre Panamá reaccionó este viernes a la publicación del informe final de la auditoría integral de la mina en Donoso, provincia de Colón, el cual fue recibido por el equipo ministerial del Gobierno Nacional, y afirmó que el documento representa una oportunidad para que el país pueda discutir los próximos pasos del proyecto minero sobre la base de información técnica y verificable.

En un comunicado emitido este 19 de junio, la compañía señaló que recibe el informe "con responsabilidad" y valoró el proceso de evaluación realizado por las autoridades.

Cobre Panamá recibe con responsabilidad la publicación del informe final de auditoría presentado por el Gobierno Nacional como parte del proceso de evaluación técnica e independiente. Valoramos este ejercicio como un paso importante en materia de transparencia y acceso a información verificable para el país", indicó la empresa.

La compañía también manifestó que mantiene abierta la disposición de trabajar con las autoridades y de fortalecer sus mecanismos internos y la relación con las comunidades cercanas al proyecto.

Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración abierta y técnica con las autoridades, así como con el fortalecimiento continuo de nuestras operaciones, nuestros sistemas de gestión y nuestra relación con las comunidades", expresó.

Uno de los principales mensajes del comunicado apunta a que la discusión sobre el futuro de la mina se sustente en evidencia y tome en consideración distintos factores económicos, ambientales y sociales.

Confiamos en que este informe contribuirá a una conversación más informada y basada en evidencia sobre los próximos pasos que permitan al país evaluar de manera responsable, transparente e informada el futuro del proyecto, considerando su impacto en el empleo, manejo ambiental, la inversión social y el desarrollo económico de Panamá", señaló la empresa.

Más temprano, en un acto protocolar, fue recibido un voluminoso informe de 15 tomos y unos 20 anexos por el equipo ministerial encabezado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Felipe Chapman de Economía y Finanzas.

La empresa SGS Panamá Control Services Inc. fue la encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.