El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo reúne a autoridades marítimas, portuarias y antidrogas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Panamá, elegida para ocupar la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Cicad

Panamá/Panamá fue elegida para ocupar la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), para el período 2026-2027, en el que Brasil asumirá la presidencia de este organismo.

La elección se produjo en el marco del 80.º período ordinario de sesiones de la CICAD, en el que participa el Procurador General de la Nación y Presidente de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, como integrante de la delegación panameña.

Durante las sesiones, el procurador de la Nación sostuvo una reunión bilateral con Carlos Gónima Díaz Granados, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia. Ambas autoridades abordaron temas relacionados con la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la coordinación y asistencia en materia penal, así como la colaboración para detectar actividades financieras vinculadas con economías ilícitas.

El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo reúne a autoridades marítimas, portuarias y antidrogas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Su labor comprende la coordinación de operaciones conjuntas de interdicción, el intercambio de inteligencia y el análisis de los desafíos legales para combatir el tráfico ilícito por vías marítimas y fluviales.

El 80.º período ordinario de sesiones se celebró del 17 al 19 de noviembre de 2026, en modalidad híbrida, con sede en Washington D. C. En el marco de estas sesiones, Argentina asumió la presidencia de la CICAD para el período 2026-2027.