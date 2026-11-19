El director del Idaan, Antonio Tercero González, detalló las medidas para recuperar la producción de agua en Chitré tras los daños ocasionados por el sismo, los proyectos pendientes y los planes para modernizar la institución. También informó sobre el reemplazo de tuberías y el avance de las plantas potabilizadoras Howard y Roberto Reyna.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) trabaja en varias medidas para recuperar y aumentar la producción de agua potable en Chitré, luego de los daños que sufrió la Planta Potabilizadora Roberto Reyna por el sismo registrado en la región de Azuero. Entre las acciones previstas figura la incorporación de una planta modular que aportará un millón de galones diarios adicionales.