Diez jefes de Estado y un vicepresidente confirmaron su participación en el encuentro que se realizará los días 27 y 28 de enero de 2027 en el Panama Convention Center.

Ciudad de Panamá/El CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Gobierno de Panamá firmaron un acuerdo para establecer a la capital panameña como "sede permanente del Foro Internacional CAF". El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

Para el 2027, el encuentro reunirá a "líderes políticos, empresariales, financieros y académicos de la región y del mundo" los días 27 y 28 de enero en el Panama Convention Center, bajo el lema "América Latina y El Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales".

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Mandatarios para la edición 2027

Diez jefes de Estado de la región han confirmado su participación en este diálogo regional. Entre ellos figuran el presidente José Raúl Mulino de Panamá, Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Laura Fernández de Costa Rica, Pedro Alliana de Paraguay, Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y Luis Abinader de República Dominicana.

También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. En las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales.

El acuerdo contempla la facilitación de espacios, infraestructura y apoyo logístico y protocolar para la celebración periódica del encuentro, así como la divulgación y promoción conjunta del Foro como plataforma de diálogo y convergencia de los intereses de América Latina y el Caribe.

"Panamá ha acogido con especial disposición y hospitalidad las ediciones anteriores del Foro y ha ofrecido un entorno propicio para el diálogo, el intercambio y la cooperación regional", señaló Díaz-Granados.

El presidente ejecutivo de CAF agregó que la decisión "reconoce tanto su compromiso con la integración latinoamericana como sus ventajas estratégicas en materia de ubicación y conectividad".

El encuentro, organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Gobierno de Panamá, incluirá también el Festival de Ideas "Voces por Nuestra Región" el 26 de enero y una Rueda de Negocios los días 28 y 29.

"América Latina y el Caribe necesitan espacios donde sus líderes puedan debatir los grandes cambios globales, construir consensos y convertir las ideas en decisiones concretas por encima de las diferencias ideológicas", afirmó Díaz-Granados.

Destacó que el Foro Internacional CAF avanza para consolidarse como "ese puente y como un bien público regional a servicio de todos los latinoamericanos y caribeños".

El Gobierno de Panamá y CAF anunciaron también que los fondos recaudados como parte de patrocinios de empresas privadas y socios para el Foro serán destinados en su totalidad a apoyar los procesos de recuperación de los terremotos en Panamá, Venezuela y Colombia.

La tercera edición del Foro llega después de un 2026 histórico, en el que más de 6500 líderes de 70 países participaron en el encuentro, incluidos ocho jefes de Estado y cuatro premios Nobel. Las postulaciones para asistir al foro ya están abiertas en el sitio web oficial del evento.