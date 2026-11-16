La iniciativa busca que los países del Gran Caribe cuenten con herramientas y mecanismos conjuntos para enfrentar un fenómeno que representa una amenaza ambiental.

Ciudad de Panamá/Un proyecto regional que busca mejorar la prevención y gestión de las llegadas masivas de sargazo al Gran Caribe fue presentado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), durante la COP31.

La iniciativa, denominada SargMarine, contará con una donación de $10 millones del GEF y prevé otros $67.3 millones en cofinanciamiento. Su propósito es reducir los efectos de este fenómeno sobre los ecosistemas marinos y costeros, así como sobre actividades económicas como el turismo y la pesca, y las comunidades que dependen de estos recursos.

CAF será la agencia implementadora del proyecto, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrá a su cargo la ejecución y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) participará como socio técnico. La presentación también contó con el respaldo de México y Francia.

Entre los objetivos de SargMarine figuran fortalecer el intercambio de información científica, mejorar los sistemas de monitoreo y pronóstico para anticipar las llegadas de sargazo y desarrollar alternativas para su aprovechamiento, de manera que pueda convertirse en una oportunidad para las economías locales.

La magnitud del problema quedó reflejada en cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que reportó 37.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico en mayo de 2025, el mayor volumen registrado desde que comenzó el monitoreo en 2011.

Durante la presentación, Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, advirtió que, aunque se trata de un fenómeno que afecta a varios países, las respuestas continúan desarrollándose principalmente a nivel nacional, por lo que consideró necesario fortalecer la cooperación regional.

🔗Puedes leer: Singapur formaliza ante la OEA su respaldo al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá

Por su parte, Chizuru Aoki, gerente de la División de Convenciones y Fondos del GEF, confirmó que la iniciativa recibió la aprobación final y está lista para iniciar su implementación.

Representantes de Colombia, Jamaica y República Dominicana también destacaron la importancia de coordinar esfuerzos entre los países afectados. Entre las prioridades planteadas figuran mejorar los pronósticos para conocer cuándo y dónde llegará el sargazo, fortalecer la protección de las zonas costeras e incorporar las necesidades de las comunidades en las estrategias de respuesta.

En representación de Panamá, Karina Arias, embajadora del país en Turquía, resaltó que el proyecto permitirá articular el trabajo de los gobiernos, la comunidad científica y el sector privado, mediante sistemas de alerta temprana, protección de los ecosistemas y alternativas de economía circular.

La iniciativa busca que los países del Gran Caribe cuenten con herramientas y mecanismos conjuntos para enfrentar un fenómeno que representa una amenaza ambiental, pero que también podría abrir oportunidades de aprovechamiento sostenible y desarrollo económico para las comunidades costeras.