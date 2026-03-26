Sargazo: fenómeno natural que se convierte en problema en las costas panameñas

En Panamá, la presencia masiva de sargazo sigue siendo poco frecuente, aunque ya se han registrado reportes en provincias como Bocas del Toro, Guna Yala y Colón.

Ciudad de Panamá/El sargazo, una macroalga flotante que se desarrolla de forma natural en el mar, cumple un papel importante como hábitat para diversas especies marinas. Sin embargo, cuando llega en grandes cantidades a las costas, pierde su valor ecológico positivo y se convierte en un problema ambiental de gran impacto.

La bióloga Noemí León explicó que estas acumulaciones afectan directamente los ecosistemas marinos.

“Afecta los ecosistemas marinos, ya que estas acumulaciones bloquean la luz y agotan el oxígeno, lo que puede causar la muerte de muchos animales, incluidos los corales”, señaló.

En Panamá, la presencia masiva de sargazo sigue siendo poco frecuente, aunque ya se han registrado reportes en provincias como Bocas del Toro, Guna Yala y Colón. Es precisamente en esta última donde se ha observado una mayor concentración, particularmente en las zonas de Costa Abajo y Costa Arriba.

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La acumulación de esta alga en las playas no solo impacta la biodiversidad marina, sino también el entorno costero, alterando las condiciones naturales y afectando actividades económicas como el turismo.

Especialistas advierten que su proliferación está vinculada a factores como el aumento de la temperatura del agua, lo que favorece su crecimiento y desplazamiento hacia las costas.

Además, durante su proceso de descomposición, el sargazo libera gases que generan olores desagradables y pueden afectar la salud humana, provocando irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias, así como reacciones alérgicas y dolores de cabeza.

Con información de Luis Mendoza