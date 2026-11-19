La Autoridad Marítima de Panamá aseguró que facilitará la documentación e información que soliciten las autoridades, tras la denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República sobre la auditoría al Contrato Ley No. 5 de 1997.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público y las demás autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con la denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República, luego de la auditoría realizada al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito con la empresa Panamá Ports Company.

Mediante un comunicado, la entidad indicó que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación y la información que le sea requerida para el desarrollo de las investigaciones. La AMP también expresó su respaldo a que los hechos sean investigados y aclarados, y señaló que corresponde al Ministerio Público determinar las posibles responsabilidades que puedan existir.

La institución aseguró que su actual administración mantiene un compromiso con la transparencia y el respeto a los procesos legales en los que intervengan las entidades de investigación pública. Añadió que estas actuaciones buscan salvaguardar los intereses del Estado panameño.

Entre las competencias de la AMP se encuentran proponer y coordinar los planes de desarrollo del Sistema Portuario Nacional, administrar y operar los puertos y servicios portuarios bajo su responsabilidad, así como supervisar y fiscalizar las instalaciones portuarias concesionadas, de acuerdo con la normativa vigente.

También le corresponde adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales en los espacios marítimos y las aguas interiores de la República de Panamá.