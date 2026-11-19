La Lotería Nacional también analiza si el premio mayor de un millón cuatro mil dólares podría volverse acumulativo a partir del primer trimestre del próximo año. Lotería Nacional estudia cambios en el Gordito del Zodíaco para el 2027; conozca alguna de las propuestas

Ciudad de Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) estudia posibles modificaciones en las reglas del Gordito del Zodíaco, entre las que destaca una eventual reducción en el costo del billete, que actualmente tiene un valor de dos dólares para los compradores.

Así lo confirmó Noris Guevara, directora de Operaciones de la entidad, quien explicó que las mesas de trabajo analizan diversas solicitudes planteadas por la ciudadanía y que cualquier cambio concreto podría aplicarse en el primer trimestre del próximo año.

"Estamos viendo la posibilidad de hacer una reducción al costo. Actualmente tenemos el costo a dos dólares y es posible que, dentro de lo que se concrete a través de los análisis y los estudios, podríamos entonces hacer una rebaja para los compradores", señaló Guevara.

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Guevara aclaró que, por el momento, las evaluaciones se centran en el precio del billete y en la dinámica de ventas, mientras que una eventual reforma en la tabla de premiación corresponde a otras instancias internas que serán comunicadas oportunamente a los medios de comunicación.

Otro de los puntos sobre la mesa es la posibilidad de que el premio mayor de un millón cuatro mil dólares —que se obtiene al acertar la serie y el folio— sea acumulativo cuando el billete ganador sea devuelto y no quede en manos del público.

"No se descarta ninguna posibilidad dentro de los análisis, los estudios y las mesas de trabajo; podríamos hacer evaluaciones pertinentes que, en su momento, cuando se determine dicha disposición, con mucho gusto se va a comentar", indicó la directora de Operaciones. Además, precisó que implementar un formato acumulativo "no necesariamente" implicaría un aumento en el precio del billete para el público.

Próximo sorteo y servicio de compra rápida

Mientras avanzan estos estudios, la institución confirmó que el próximo sorteo del Gordito del Zodíaco se jugará el 4 de diciembre a las 3:00 p. m., una fecha habilitada días antes del Día de la Madre y en el inicio de las fiestas de diciembre, manteniendo la bolsa de un millón cuatro mil dólares.

De acuerdo con los registros de la entidad, entre 2019 y 2026 se han realizado 74 sorteos de este producto, dejando un saldo de 49 nuevos millonarios en el país. Guevara resaltó que cada compra contribuye directamente a los programas de beneficencia y subsidios dirigidos a las familias más vulnerables.

Por otro lado, la LNB mantiene activo el servicio Autoexpress en los alrededores de la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, una modalidad que permite a los conductores adquirir sus billetes y chances sin bajarse de sus vehículos.

Según detalló Guevara, esta iniciativa funciona todos los días de sorteo —miércoles y domingos— y ha permitido que los billeteros autorizados participantes agoten sus tableros sin registrar devoluciones. Ante la buena acogida entre los compradores, la institución evalúa llevar dinámicas similares a las agencias del interior del país.