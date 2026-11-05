Lotería Nacional alerta sobre páginas y aplicaciones falsas que ofrecen supuestos premios y bonos

La LNB pide a la población mantenerse atentos ante cualquier sitio web o perfil en redes sociales que ofrezca premios, bonos o beneficios utilizando su nombre.

Centro de pago de la Lotería Nacional / TVN

La Lotería Nacional de Beneficencia alertó sobre la circulación de cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones que utilizan sin autorización su nombre y logotipo para promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.

A través de un comunicado, la entidad alertó a la ciudadanía de que estas plataformas no forman parte de sus servicios oficiales y tampoco cuentan con autorización para utilizar su identidad institucional. La advertencia busca evitar que los usuarios sean engañados mediante publicaciones y enlaces que aparentan estar vinculados con la Lotería Nacional.

Según la institución, personas o plataformas ajenas a la entidad están utilizando su imagen para promocionar ofertas relacionadas con juegos de azar y supuestos incentivos económicos.

Estas plataformas no son oficiales, no pertenecen a la Lotería Nacional de Beneficencia ni cuentan con su autorización, señaló la entidad en su comunicado.

La LNB pidió a la población mantenerse atentos ante cualquier aplicación, sitio web o perfil en redes sociales que ofrezca premios, bonos o beneficios utilizando su nombre. El uso del logotipo institucional puede generar confusión entre los ciudadanos, quienes podrían interpretar equivocadamente que estas promociones cuentan con el respaldo de la entidad.

La entidad emitió un comunicado alertando a los compradores de supuestas páginas que utilizan su logotipo para promocionar supuestos premios
La entidad emitió un comunicado alertando a los compradores de supuestas páginas que utilizan su logotipo para promocionar supuestos premios / Lotería Nacional de Beneficencia

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