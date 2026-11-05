Lotería Nacional alerta sobre páginas y aplicaciones falsas que ofrecen supuestos premios y bonos

La LNB pide a la población mantenerse atentos ante cualquier sitio web o perfil en redes sociales que ofrezca premios, bonos o beneficios utilizando su nombre.

La Lotería Nacional de Beneficencia alertó sobre la circulación de cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones que utilizan sin autorización su nombre y logotipo para promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.

A través de un comunicado, la entidad alertó a la ciudadanía de que estas plataformas no forman parte de sus servicios oficiales y tampoco cuentan con autorización para utilizar su identidad institucional. La advertencia busca evitar que los usuarios sean engañados mediante publicaciones y enlaces que aparentan estar vinculados con la Lotería Nacional.

Según la institución, personas o plataformas ajenas a la entidad están utilizando su imagen para promocionar ofertas relacionadas con juegos de azar y supuestos incentivos económicos.

Estas plataformas no son oficiales, no pertenecen a la Lotería Nacional de Beneficencia ni cuentan con su autorización, señaló la entidad en su comunicado.

La LNB pidió a la población mantenerse atentos ante cualquier aplicación, sitio web o perfil en redes sociales que ofrezca premios, bonos o beneficios utilizando su nombre. El uso del logotipo institucional puede generar confusión entre los ciudadanos, quienes podrían interpretar equivocadamente que estas promociones cuentan con el respaldo de la entidad.