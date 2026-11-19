Panamá/La selección panameña iguala 0-0 ante Catar en la primera parte del encuentro correspondiente al Grupo A, disputado en el campo 2 del Aspire Zone de Doha.

Catar y Panamá empatan sin goles al término del primer tiempo en su compromiso por el Grupo A del Mundial Sub-17 de 2026, en un partido que ha tenido pocas ocasiones claras y mucha disputa en el terreno de juego.

Durante los primeros 45 minutos, Panamá registró dos remates, mientras que el conjunto catarí realizó uno. Sin embargo, ninguno de los tres intentos terminó entre los tres palos, por lo que ambos equipos se marcharon a los vestuarios con el marcador 0-0.

En el apartado disciplinario, Catar acumuló dos tarjetas amarillas, mientras que Panamá no recibió amonestaciones. Además, el conjunto local cometió siete faltas y recibió diez, mientras que los panameños registraron diez faltas cometidas y siete recibidas.

En cuanto a las jugadas a balón parado, Panamá consiguió un saque de esquina, por ninguno de Catar. Los canaleros también contabilizaron diez lanzamientos de falta, frente a siete del equipo anfitrión.

No se registraron goles, asistencias, fueras de juego ni tarjetas rojas durante la primera mitad.

Con este panorama, Panamá buscará aprovechar el segundo tiempo para encontrar los espacios necesarios y romper la igualdad, mientras que Catar intentará hacer valer su condición de local para quedarse con los tres puntos.