El Niño eleva las temperaturas en algunas zonas del océano Pacífico y provoca cambios en los vientos, el calor y las precipitaciones en todo el mundo.

Sídney, Australia/Fiyi y Tonga anunciaron medidas de emergencia ante la grave sequía que azota el Pacífico Sur y que ha alcanzado niveles críticos a causa del fenómeno El Niño.

La falta de lluvias en la región está estrechamente relacionada con este fenómeno meteorológico, que reduce las precipitaciones que mantienen verdes las islas tropicales.

El Niño eleva las temperaturas en algunas zonas del océano Pacífico y provoca cambios en los vientos, el calor y las precipitaciones en todo el mundo.

Según los expertos, el actual episodio del fenómeno se convertirá en uno de los más intensos registrados hasta la fecha.

"La actual sequía provocada por El Niño ha alcanzado niveles críticos", indicó el gobierno de Fiyi, y declaró el estado de emergencia en todo el archipiélago.

Por su parte el primer ministro, Sitiveni Rabuka, aseguró el miércoles que familias y agricultores "están preocupados por la disponibilidad de agua y por los impactos que las condiciones de sequía prolongada tienen en su vida cotidiana".

Las reservas de agua han caído a niveles preocupantes en gran parte del país, según medios locales, y decenas de camiones abastecen a las aldeas afectadas por la sequía.

"No podemos controlar el clima, pero podemos actuar con antelación, utilizar nuestros recursos de forma responsable y mantenernos unidos para hacer frente a sus consecuencias", afirmó Rabuka.

Por su parte, Tonga declaró el estado de emergencia durante 27 días debido a una sequía prolongada que está provocando escasez de agua en todo el archipiélago.

El primer ministro en funciones, Viliami Latu, dijo que la declaración ayudará a los servicios de emergencia a coordinarse y prestar asistencia frente a la sequía.

"Los últimos informes han mostrado las devastadoras consecuencias para la población, los recursos hídricos, la agricultura y la ganadería, con posibles repercusiones para la salud de los habitantes de Tonga", afirmó, según medios locales.