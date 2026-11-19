Con una aprobación del 80%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su modelo de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

San Salvador, El Salvador/El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribirá este jueves su candidatura para un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo, con el camino despejado y en medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití.

Con una aprobación del 80%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su modelo de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

Bukele, de 45 años y con conocimientos publicitarios, finca su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo.

Sin embargo, la estrategia, basada en un régimen de excepción que suspendió varios derechos, derivó en abusos que constituyen crímenes contra la humanidad, según un grupo de expertos de la ONU.

Su candidatura se formaliza en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití, un país azotado por poderosas pandillas que presuntamente secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre, integrantes de una fuerza multinacional avalada por la ONU.

Aunque el objetivo de la operación es rescatar a los militares, el foco giró a ataques contra jefes pandilleros y a un acuerdo entre los dos países que está bajo reserva y podría ampliar la presencia de las tropas salvadoreñas.

Bukele quiere "consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble", dijo a la AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Varios gobiernos latinoamericanos buscan emular su política de seguridad, sustentada además en la concentración de todos los poderes públicos.

Rosario de acusaciones

El presidente se medirá en los comicios del 28 de febrero a una débil oposición representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de los exgobernantes Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), respectivamente.

Bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 93.000 personas, de las cuales casi el 90% continúa sin juicio.

Organizaciones de derechos humanos denuncian capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Aliado del presidente Donald Trump, el gobernante vio empañada su imagen en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a su megacárcel para pandilleros. Al ser liberados, también denunciaron torturas y abusos.

Bukele, que se describe como "dictador cool", es acusado además de haber mantenido tratos en el pasado con pandilleros, lo que él niega. También, de tener casi 90 "presos políticos", como la abogada Ruth López, detenida en mayo de 2025 y quien denunciaba casos de corrupción y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

En contraste con la popularidad de la guerra antipandillas, sus notas más bajas están en el manejo de la economía dolarizada, especialmente el costo de vida, con una canasta básica que consume casi el 66% del salario mínimo (408 dólares).

Constitución a la medida

El camino de Bukele para un tercer mandato quedó despejado en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección indefinida.

Ya en 2024, la candidatura de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue autorizada por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma de 2025 amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele, quien acudirá la noche de este jueves al tribunal electoral, concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.