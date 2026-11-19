En octubre, De la Espriella firmó un decreto para regular las protestas y flexibilizar el uso de la fuerza por parte de las autoridades, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos.

Bogotá, Colombia/Sindicatos, organizaciones sociales y la oposición se manifiestan el jueves en las principales ciudades de Colombia contra una reforma tributaria impulsada por el gobierno derechista de Abelardo de la Espriella que apunta a la clase media, mientras aumenta el costo de vida.

Miles de personas se reunieron en distintas ciudades de Colombia con banderas y pancartas en rechazo a la iniciativa que pretende ampliar el umbral del impuesto de renta a personas con bajos ingresos, subir los pagos en salud a la clase media y disminuir el impuesto de renta a las empresas, entre otras medidas.

"Gran parte de Colombia se siente vulnerable. Los ricos son (...) los que están teniendo más dinero. Nos están robando la plata a los colombianos, a los de abajo", dijo a la AFP Leidy Gutiérrez, estudiante de psicología de 21 años, en Bogotá. Llevaba una pancarta que decía "Te extrañamos, Petrico", junto a la foto de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país (2022-26).

De la Espriella publicó temprano un video en X mientras hacía un recorrido por Bogotá en una camioneta para monitorear las manifestaciones.

"El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo (...) pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías, ni terrorismo urbano, porque vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado", advirtió el mandatario, que se hace llamar "El Tigre".

En octubre, De la Espriella firmó un decreto para regular las protestas y flexibilizar el uso de la fuerza por parte de las autoridades, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos.

Unos 30 policías antidisturbios vigilan a los manifestantes a su paso en la capital, constató la AFP.

Con batucadas, cánticos y consignas como "¡Fuera tigre!", las marchas recorren también las calles de Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades.

"Difícil comer"

La reforma, que se discute actualmente en el Congreso, busca aumentar la recaudación estatal mientras Colombia atraviesa una crisis fiscal con un déficit proyectado para el próximo año de 9,4% del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.

Ante las críticas, De la Espriella retiró de la propuesta inicial el aumento del IVA a alimentos y productos básicos, una de las medidas que había generado mayor rechazo.

"Estamos viendo muy, muy difícil comer. Estamos considerando algunos incluso regresar al hogar de nuestros padres; nos vemos obligados a veces a comer una vez al día. Es verdaderamente decepcionante", expresó Felipe Montaño, un cineasta de 29 años en Bogotá, con una pancarta que decía "desobediencia civil".

Otro de los puntos sensibles de la reforma es la iniciativa de bajar el umbral del impuesto de renta. Actualmente, se aplica a las personas con ingresos mensuales superiores a unos 1.419 dólares y con la reforma alcanzaría a los que perciban más de unos 985 dólares.

También es "una reforma al Estado en general (...) Si recortas el funcionamiento de recursos e inversión en educación, en salud, en todos los sectores que protegen al pueblo, pues necesariamente la gente desprotegida va a quedar más desprotegida", dijo Tamara Argote, del partido de izquierda Pacto Histórico, quien estaba disfrazada de la exitosa serie El cuento de la criada, una distopía sobre un gobierno ultraconservador.

"Te amo"

El excandidato presidencial izquierdista Iván Cepeda se unió a la marcha en Bogotá, mientras sus seguidores le gritaban "te amo". Las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas. En la costera Barranquilla, bastión de De la Espriella, la policía lanzó gases lacrimógenos.

Esta es la segunda gran movilización desde que De la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto.

El 14 de octubre, decenas miles de personas marcharon contra el gobierno con un abanico de preocupaciones: ven amenazados los derechos humanos por las políticas de mano dura del gobierno para enfrentar el crimen y temen retroceder en las reformas sociales alcanzadas por Petro como aumentos récord del salario mínimo y beneficios para los trabajadores.

De la Espriella, un abogado millonario de 48 años, enterró la política de paz de su antecesor y libra, con el respaldo de Estados Unidos, un combate frontal contra los grupos armados que se financian del narcotráfico.

Alcanzó una aprobación del 48,3% durante sus primeros 100 días de gobierno, aunque muestra una tendencia a la baja, según una encuesta de AtlasIntel.