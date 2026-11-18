Panamá/La Selección de Panamá ya conoce a su rival para las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2027, luego de quedar definidos los cuatro clasificados tras la disputa de los cuartos de final. El conjunto canalero se medirá a Canadá, mientras que la otra llave tendrá como protagonistas a Estados Unidos y México.

Los cruces quedaron establecidos de acuerdo con el orden de clasificación de los equipos que avanzaron a esta instancia. Estados Unidos terminó en el primer lugar, Canadá ocupó la segunda posición, Panamá fue tercero y México cerró el grupo de semifinalistas en el cuarto puesto.

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De esta manera, las semifinales tendrán un atractivo duelo entre estadounidenses y mexicanos, mientras que Panamá buscará dar un paso más en la competición ante una selección canadiense que también llega con buenas credenciales.

Así quedaron las semifinales del Final Four

Estados Unidos vs. México

Canadá vs. Panamá

El Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027, en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, escenario que albergará la definición del torneo.

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Así llegaron los cuatro semifinalistas

Estados Unidos consiguió su clasificación con autoridad tras superar a Haití con un contundente marcador global de 8-0, mostrando superioridad a lo largo de la serie de cuartos de final.

Canadá, por su parte, dejó en el camino a Guatemala con un global de 7-3, asegurando su presencia entre los cuatro mejores del torneo y ahora tendrá que afrontar el reto de Panamá.

La selección panameña avanzó luego de superar a Curazao por 2-0 en el marcador global, en una eliminatoria donde logró mantener su arco sin goles en contra para sellar el boleto a la fase final.

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México fue el último en asegurar su presencia, aunque tuvo que sufrir frente a Jamaica. El conjunto mexicano cayó 3-2 en el partido de ida disputado en territorio jamaiquino, pero consiguió una victoria por 1-0 en la vuelta, resultado que le permitió avanzar gracias al criterio de goles de visitante.

Con las cuatro selecciones ya clasificadas, el escenario está preparado para una nueva definición de la Liga de Naciones de Concacaf, en la que Panamá tendrá la oportunidad de competir por el título y enfrentarse a Canadá por un lugar en la final.

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