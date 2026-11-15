La selección de Panamá derrotó a Curazao 2-0 y clasificó al Final Four y la Copa Oro 2027 con gooles de José Fajardo los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen cumplieron con la afición panameña.

Panamá/José Fajardo vivió una noche especial con la Selección de Panamá. Sus dos anotaciones ante Curazao fueron determinantes para que la Roja consiguiera la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurara su presencia en la Copa Oro 2027.

Después del triunfo 2-0 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el delantero panameño expresó su satisfacción por el resultado y destacó la contundencia que mostró el equipo, una de las claves para resolver una serie que había comenzado con un empate sin goles en el partido de ida.

"Gloria a Dios por la victoria, por darme esa clasificación y luego los dos goles. Sabíamos que hoy teníamos que ganar y lo más importante fue la contundencia que hoy tuvimos", manifestó Fajardo al finalizar el encuentro.

Fajardo destacó el trabajo colectivo

Más allá de su protagonismo con el doblete, el atacante resaltó el esfuerzo de todo el plantel y la importancia de la participación de los futbolistas que comenzaron como titulares y de quienes ingresaron durante el compromiso.

"Hicimos las cosas muy bien, los que jugaron titular, los que entraron del cambio lo hicieron muy bien. La idea era darle esa alegría a la gente", señaló.

Panamá encontró en la efectividad ofensiva el complemento necesario para transformar su superioridad en el terreno de juego en un resultado que le permitió alcanzar sus dos objetivos deportivos.

La fe detrás de una noche especial

Fajardo también habló sobre los momentos complicados que ha atravesado con la camiseta de la selección nacional y la satisfacción de poder responder con dos goles en un partido de tanta importancia.

El delantero reconoció que su fe fue fundamental para mantenerse firme durante las etapas difíciles y valoró la oportunidad de reencontrarse con el gol en un momento decisivo.

"Sí, esa es la bendición de Dios. Dios trabaja así, a lo que se le humilla, lo exalta. He venido pasando momentos difíciles en la Selección y Él me sostuvo. La cosa se me dio hoy y lo más importante era ganar y poder darle la alegría a la gente", expresó.

La tranquilidad fue clave para su segundo gol

Sobre su segunda anotación, conseguida al minuto 51, Fajardo explicó que la paciencia y la tranquilidad fueron determinantes para resolver la jugada frente a la portería de Curazao.

En una acción ofensiva que terminó con una definición de primera intención, el atacante aprovechó el pase de Cristian Martínez para establecer el 2-0 definitivo.

"La tranquilidad fue lo que marcó la diferencia. Tuve esa paciencia de poder definir. Hoy estuve más tranquilo, relajado", explicó.

Con la clasificación asegurada, el delantero ya piensa en regresar a la actividad con su club, aunque primero disfrutará de una victoria que tiene un significado especial para el fútbol panameño.

"Ahora toca descansar e ir al club a hacer lo mismo. Y ahora toca disfrutar", concluyó Fajardo, protagonista de una noche en la que sus dos goles llevaron a Panamá al Final Four de la Liga de Naciones, programado del 25 al 28 de marzo de 2027, y a la Copa Oro 2027.