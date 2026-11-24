Los actos de graduación de los centros educativos de la provincia de Coclé se realizarán de manera presencial del 14 al 18 de diciembre, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado en octubre.

La directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), Yoisy Atencio, informó que los planteles que presentan daños y requieren demolición o reconstrucción deberán buscar espacios alternativos para desarrollar las ceremonias, entre ellos gimnasios y otras instalaciones que no hayan sufrido afectaciones.