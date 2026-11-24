Graduaciones en Coclé se darán del 14 al 18 de diciembre
Los actos de graduación de los centros educativos de la provincia de Coclé se realizarán de manera presencial del 14 al 18 de diciembre, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado en octubre.
La directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), Yoisy Atencio, informó que los planteles que presentan daños y requieren demolición o reconstrucción deberán buscar espacios alternativos para desarrollar las ceremonias, entre ellos gimnasios y otras instalaciones que no hayan sufrido afectaciones.