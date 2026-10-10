Temblor en Panamá: Ministerio de Cultura evalúa daños en sitios históricos y suspende actividades culturales

El Ministerio de Cultura activará comités de rescate e inspecciones en las zonas afectadas tan pronto lo permitan los cordones de seguridad.

Panamá/La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el daño que pueden tener diversos sitios históricos y el patrimonio nacional, al tiempo que confirmó que el gobierno trabaja para restablecer y poner en valor cada uno de los monumentos y espacios culturales afectados, tras el terremoto de 7.5 grados que sacudió Panamá el pasado 10 de octubre.

Las autoridades precisaron que el equipo especialista de patrimonio está listo para ingresar a las zonas impactadas tan pronto los estamentos de seguridad habiliten el paso. La prioridad inicial será estabilizar las estructuras y asegurar o recuperar las piezas de valor caídas durante el sismo.

Iglesias del interior, bibliotecas y monumentos entre los puntos impactados

De acuerdo con el balance preliminar brindado por la titular de Cultura, varias infraestructuras emblemáticas en provincias reportaron afectaciones:

Templos e iglesias históricas: Se registran daños en estructuras religiosas de Penonomé , Natá , La Villa de Los Santos y Soná , esta última catalogada como una pieza patrimonial de gran relevancia. En La Villa se coordinará con la comunidad e iglesia la conformación de un comité para el resguardo de piezas de valor.

Se registran daños en estructuras religiosas de , , y , esta última catalogada como una pieza patrimonial de gran relevancia. En La Villa se coordinará con la comunidad e iglesia la conformación de un comité para el resguardo de piezas de valor. Monumentos y museos: En Penonomé se reportó la caída de la estatua de Simón Bolívar, mientras que recintos como el Museo de La Villa también presentan deterioros que serán evaluados en detalle.

En Penonomé se reportó la caída de la estatua de Simón Bolívar, mientras que recintos como el también presentan deterioros que serán evaluados en detalle. Planteles y bibliotecas: La Escuela Normal de Santiago y diversas bibliotecas públicas del país sufrieron afectaciones tras el sismo.

Por otro lado, la ministra Herrera transmitió tranquilidad respecto a los principales sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Conjuntos monumentales como Panamá Viejo, Portobelo, San Lorenzo y el Casco Antiguo (incluyendo la sede del Ministerio de Cultura y las iglesias de la zona) se mantienen estables y sin daños de consideración.

Un reciente movimiento telúrico encendió las alarmas sobre el estado de las infraestructuras históricas del país. Temblor en Panamá: la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el daño que pueden tener diversos sitios históricos y el patrimonio nacional, al tiempo que confirmó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino trabaja para restablecer y poner en valor cada uno de los monumentos y espacios culturales afectados.

Las autoridades precisaron que el equipo especialista de patrimonio está listo para ingresar a las zonas impactadas tan pronto los estamentos de seguridad habiliten el paso. La prioridad inicial será estabilizar las estructuras y asegurar o recuperar las piezas de valor caídas durante el sismo.

Iglesias del interior, bibliotecas y monumentos entre los puntos impactados

De acuerdo con el balance preliminar brindado por la titular de Cultura, varias infraestructuras emblemáticas en provincias reportaron afectaciones:

Templos e iglesias históricas: Se registran daños en estructuras religiosas de Penonomé , Natá , La Villa de Los Santos y Soná , esta última catalogada como una pieza patrimonial de gran relevancia. En La Villa se coordinará con la comunidad e iglesia la conformación de un comité para el resguardo de piezas de valor.

Se registran daños en estructuras religiosas de , , y , esta última catalogada como una pieza patrimonial de gran relevancia. En La Villa se coordinará con la comunidad e iglesia la conformación de un comité para el resguardo de piezas de valor. Monumentos y museos: En Penonomé se reportó la caída de la estatua de Simón Bolívar, mientras que recintos como el Museo de La Villa también presentan deterioros que serán evaluados en detalle.

En Penonomé se reportó la caída de la estatua de Simón Bolívar, mientras que recintos como el también presentan deterioros que serán evaluados en detalle. Planteles y bibliotecas: La Escuela Normal de Santiago y diversas bibliotecas públicas del país sufrieron afectaciones tras el sismo.

Por otro lado, la ministra Herrera transmitió tranquilidad respecto a los principales sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conjuntos monumentales como Panamá Viejo, Portobelo, San Lorenzo y el Casco Antiguo (incluyendo la sede del Ministerio de Cultura y las iglesias de la zona) se mantienen estables y sin daños de consideración.

El Ministerio de Cultura informa a la ciudadanía que, como medida preventiva ante el sismo registrado el viernes 9 de octubre y en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, se ha dispuesto el cierre temporal de todas las bibliotecas, museos, centros culturales y escuelas de educación artística del país hasta el lunes 12 de octubre, fecha en la que se reanudarán las actividades de manera regular, salvo nueva disposición oficial.

Con información de Fabio Caballero.