Este es uno de los 29 albergues que se mantienen habilitados en la provincia de Veraguas, donde la mayor cantidad de familias refugiadas se concentra en los distritos de Mariato y Soná.

Soná, Veraguas/Las familias que permanecen en el albergue de la comunidad de Los Valdés, al sur del distrito de Soná, en Veraguas, esperan una respuesta de las autoridades y apoyo para reconstruir sus viviendas, luego de los daños que sufrieron por el sismo del pasado 9 de octubre.

En este albergue se encuentran residentes de aproximadamente cuatro comunidades que resultaron severamente afectadas por el movimiento telúrico. Este es uno de los 29 albergues que se mantienen habilitados en la provincia de Veraguas, donde la mayor cantidad de familias refugiadas se concentra en los distritos de Mariato y Soná.

Entre las personas que esperan una solución está Juliana Patiño, residente de la comunidad de Madre Vieja, cuya vivienda sufrió daños y tuvo que trasladarse al albergue. Ahora espera que las autoridades le brinden asistencia para poder regresar a su hogar.

Una situación similar enfrenta Bernarda Valdés, quien aseguró que perdió su casa a consecuencia del sismo. Según relató, todavía no ha recibido una evaluación de los daños en su vivienda y espera que el Gobierno le proporcione ayuda.

Mientras continúan en el albergue, estas familias mantienen la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar sus hogares y las condiciones para regresar a sus comunidades.

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Con información de Ney Castillo