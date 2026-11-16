Tras el incidente, el centro hospitalario quedó afectado en su suministro eléctrico, por lo que las autoridades gestionan el alquiler de una planta eléctrica.

Coclé/El Cuerpo de Bomberos inició las investigaciones para determinar las causas de una falla registrada en un generador eléctrico del hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, que provocó una emergencia durante la mañana.

La rápida intervención permitió atender la situación. Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades hospitalarias ordenaron la evacuación de los pacientes de la sala respiratoria, ante el riesgo de exposición al humo generado por el incidente.

El director médico del hospital, Yavier Gordón, explicó que el área evacuada no resultó directamente afectada, debido a que el humo se desplazó en dirección contraria. No obstante, indicó que se aplicaron los protocolos de seguridad para proteger a los pacientes, especialmente a quienes presentan afecciones respiratorias.

Tras el incidente, el centro hospitalario quedó afectado en su suministro eléctrico, por lo que las autoridades gestionan el alquiler de una planta eléctrica para garantizar la continuidad de los servicios y la atención de los pacientes.

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En horas de la noche, el Ministerio de Salud (Minsa), informó que, ante esta situación, se han realizado traslados de pacientes a otras instalaciones de salud, principalmente de Ginecología y aquellos que requieren equipos de bombas de infusión.

Pese a la afectación, la atención médica continúa en la medida de lo posible, bajo protocolos de contingencia, mientras el personal técnico realiza las evaluaciones para determinar las acciones necesarias y restablecer el servicio eléctrico.

Ante esta situación, el Minsa solicitó a la población acudir al Centro de Salud de Penonomé, que se mantiene habilitado las 24 horas para brindar atención médica.

La entidad ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y agradeció su comprensión mientras se desarrollan los trabajos para atender la emergencia.

Con información de Nathaly Reyes