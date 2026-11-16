La reinauguración estaba programada para el próximo 27 de noviembre, como parte de las actividades conmemorativas de los 81 años del Centro de Salud Rosa Tasón de Chame.

El robo de cableado de cobre de cuatro aires acondicionados en el Subcentro de Salud de Coloncito, en el distrito de Chame, obligó a las autoridades sanitarias a evaluar la fecha prevista para la reapertura de estas instalaciones.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Panamá Oeste, informó que el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, cuando personas desconocidas ingresaron al establecimiento y sustrajeron el cableado de cuatro de los seis equipos de aire acondicionado.

La afectación económica fue estimada en B/.560.00. Además del perjuicio a los equipos, el robo ocasionó daños en los consultorios y la sala de espera, lo que afecta los trabajos de adecuación que se desarrollan para poner nuevamente en funcionamiento el subcentro.

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La reinauguración estaba programada para el próximo 27 de noviembre, como parte de las actividades conmemorativas de los 81 años del Centro de Salud Rosa Tasón de Chame. Sin embargo, tanto la actividad como la fecha de reapertura quedaron sujetas a evaluación debido a los daños registrados.

Ante lo ocurrido, la Dirección Médica del centro de salud presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el mismo 12 de noviembre, a fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El Minsa rechazó estos actos contra los bienes públicos y aseguró que continuará realizando las gestiones para reparar los equipos afectados y completar los trabajos de adecuación, con miras a la próxima reapertura del establecimiento.