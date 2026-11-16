MIDA inspecciona seis campos de árboles de Navidad en Canadá para prevenir ingreso de plagas

La institución explicó que la misión forma parte de las medidas preventivas y los controles técnicos aplicados en los países de origen de los productos vegetales para proteger el patrimonio fitosanitario nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) inspeccionó seis campos de producción de árboles de Navidad en Quebec, Canadá, con el objetivo de prevenir el ingreso a Panamá de plagas cuarentenarias que puedan amenazar la producción agrícola nacional.

La misión técnica estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, en coordinación con la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), y comprendió una inspección y auditoría fitosanitaria de establecimientos dedicados a la producción y exportación de estos árboles hacia Panamá.

Durante la evaluación se revisaron los sitios de producción, las trampas destinadas a la vigilancia de la polilla de los árboles cortados, los centros de acopio, las áreas de almacenamiento y las zonas de carga.

Según el MIDA, estas inspecciones permitieron verificar las condiciones de manejo y vigilancia fitosanitaria en los distintos puntos de la cadena de producción y preparación de los árboles. El propósito es que aquellos que eventualmente sean destinados al mercado panameño cumplan con los requisitos fitosanitarios de importación del país.

La institución explicó que la misión forma parte de las medidas preventivas y los controles técnicos aplicados en los países de origen de los productos vegetales para proteger el patrimonio fitosanitario nacional.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 47 del 9 de julio de 1996, particularmente de sus artículos 9, 10 y 56, que establecen las competencias de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en materia de regulación, supervisión y aplicación de medidas de protección fitosanitaria.