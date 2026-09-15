Economía panameña crece 8.49% en julio de 2026, según el INEC

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento favorable de sectores como el comercio, transporte, intermediación financiera, seguros y construcción.

Ciudad de Panamá/La economía panameña mantuvo un desempeño positivo durante julio de 2026, cuando el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento de 8.49% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento favorable de sectores como el comercio, transporte, intermediación financiera, seguros y construcción.

En el comercio destacaron el incremento de las ventas al por mayor y al detal, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y la comercialización de combustible.

El sector transporte también mostró un desempeño favorable, asociado a la actividad del Canal de Panamá, el transporte aéreo y el mayor movimiento de contenedores en los puertos del país.

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Por su parte, las actividades financieras registraron aumentos en los depósitos, créditos y otras operaciones bancarias. El sector asegurador también presentó crecimiento en ramos como salud, automóviles, vida y accidentes personales.

La construcción mostró una mejora durante el periodo, favorecida por el aumento de obras, reparaciones y proyectos vinculados con la inversión pública en infraestructura.

Sin embargo, no todas las actividades tuvieron un comportamiento positivo. El informe reportó disminuciones en la generación de energía hidráulica, las ventas de gasolina de 95 octanos, la producción de carne de pollo, el sacrificio de ganado y algunos productos pesqueros destinados a la exportación.

El INEC indicó que el informe completo sobre el comportamiento del IMAE correspondiente a julio de 2026 está disponible en su sitio web.