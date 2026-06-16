Economía panameña creció 4.8% en el primer trimestre de 2026 y supera proyecciones internacionales para todo el año

El PIB alcanzó B/.22,550.7 millones entre enero y marzo, impulsado por el comercio, la construcción, el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón.

La economía panameña arrancó 2026 por encima de lo esperado: creció, superando ya la proyección anual de 3.9% estimada por organismos internacionales, según el informe de PIB Trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

El PIB alcanzó B/.22,550.7 millones, lo que representó un incremento de B/.1,032.2 millones frente al mismo período de 2025, y superó ampliamente el crecimiento promedio registrado en América Latina durante el mismo lapso.

Comercio, construcción y servicios, los motores internos

En el frente doméstico, los sectores que más aportaron al dinamismo económico fueron el comercio al por menor y al por mayor, la construcción, el transporte terrestre de pasajeros, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y empresariales, y las artes y el entretenimiento. El reporte subraya que el crecimiento fue amplio y diversificado, respaldado tanto por la inversión como por el consumo.

Canal, transporte aéreo y Zona Libre sostienen el frente externo

En los sectores orientados al comercio internacional, el informe destacó el desempeño de las operaciones del Canal de Panamá, el transporte aéreo y las actividades de la Zona Libre de Colón, confirmando la fortaleza de las plataformas logísticas y de servicios internacionales del país.

Riesgo soberano se redujo más de 65% desde 2024

El desempeño económico se acompaña de una mejora significativa en la percepción de riesgo país. Desde 2024, los indicadores de riesgo soberano de Panamá se han reducido en más de 65%, lo que refleja una mayor confianza de los inversionistas en la sostenibilidad fiscal y en las perspectivas de crecimiento.

El MEF y la Contraloría atribuyen los resultados a la recuperación de sectores estratégicos, el fortalecimiento de la confianza y la ejecución de inversiones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo y la generación de empleo.