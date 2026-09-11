CAF aprueba financiamiento de $500 millones para el agro y las pequeñas empresas en Panamá

Se espera que esta operación beneficie a más de 3,300 pequeñas y medianas empresas, de las cuales unas mil están lideradas por mujeres. Además, el 50 % de los recursos se destinará a zonas rurales para promover el crecimiento sostenible del sector productivo panameño.

Panamá/Este viernes se realizó la firma oficial de un financiamiento por $500 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) al Banco Nacional de Panamá. El préstamo está dirigido a facilitar créditos al sector agropecuario y a las pequeñas y medianas empresas del país.

Se espera que esta operación beneficie a más de 3,300 pequeñas y medianas empresas, de las cuales unas mil están lideradas por mujeres. Además, el 50% de los recursos se destinará a zonas rurales para promover el crecimiento sostenible del sector productivo panameño.

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En la firma del acuerdo participaron el presidente de CAF, Sergio Díaz, y el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman.

Son 500 millones de dólares que hemos entregado a Banco Nacional para trabajar con Banco Nacional, para que la mitad de esos recursos vaya a agronegocio y agroindustria, y la otra mitad a pequeñas y medianas empresas en toda Panamá. Lo que nos interesa es, con estas líneas, apalancar, vuelvo e insisto, esta promesa cumplida que es Panamá en materia de integración, usar la capacidad logística que tiene Panamá y aumentar las exportaciones agrícolas, que hoy pesan alrededor del 16% de lo que el país exporta, pero podemos ir más lejos. Tenemos que buscar conectar el mundo rural panameño con el sector exportador”, dijo Díaz.

El ministro Felipe Chapman, en tanto, indicó que se trata de “500 millones de balboas o dólares para la pequeña y mediana empresa, donde la mitad de los recursos están destinados al campo, al área rural, principalmente al sector agrícola, agroindustrial, para que esos pequeños y medianos productores logren acceder a financiamiento en buenos términos y condiciones que les ayuden a aumentar la producción en sus campos”.

“Es fundamental, esto es una herramienta muy potente, muy poderosa”, añadió.

A partir de este viernes comienza el desembolso del financiamiento de $500 millones al Banco Nacional de Panamá. CAF mantiene en el país aproximadamente $2,500 millones en financiamientos distribuidos entre diferentes sectores, de acuerdo con su presidente.

Con información de María De Gracia.