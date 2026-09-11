Fenómeno de El Niño: Productores de Bocas del Toro reportan pérdidas y piden apoyo al MIDA

Productores de plátano y otros sectores agrícolas de Bocas del Toro expusieron al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, las pérdidas y dificultades que enfrentan por las condiciones climáticas, en un contexto marcado por los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Bocas del Toro/Productores de la provincia de Bocas del Toro sostuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, para exponer las dificultades que enfrentan debido a las condiciones climáticas que han afectado la región y que están relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro, los productores de plátano plantearon las pérdidas registradas en sus cultivos y las dificultades para mantener la producción ante los efectos del clima.

Las afectaciones, sin embargo, no son las mismas en toda la provincia. Mientras algunas zonas enfrentan inundaciones, otras registran condiciones de sequía, lo que genera diferentes necesidades para los agricultores.

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Entre las principales solicitudes mencionadas se encuentran fertilizantes, fumigación, heno y la mejora de los caminos de producción, considerados fundamentales para el traslado de los productos y el desarrollo de la actividad agrícola en la región.

Durante la reunión también se abordaron otros factores que están afectando la actividad del sector, entre ellos el alto costo del combustible.

Los productores esperan que del encuentro surjan alternativas y acuerdos que les permitan enfrentar las pérdidas y dificultades que atraviesa la actividad agrícola en Bocas del Toro, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional.

Con información de Luis Alberto Palacios