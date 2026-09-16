Panamá espera pronto una 'buena noticia' de la Unión Europea en materia fiscal, afirma canciller Martínez-Acha

El canciller adelantó que Panamá también está a la espera de que China le informe su decisión con respecto al tratado marítimo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá espera que la Unión Europea anuncie próximamente avances del país en materia de cooperación fiscal, luego de más de dos años de gestiones diplomáticas, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Ahora estamos convencidos de que pronto en la Unión Europea se va a anunciar que progresamos en la lista de jurisdicciones cooperantes en materia fiscal”, expresó el canciller.

Martínez-Acha Vásquez no precisó cuándo se produciría el anuncio ni adelantó una decisión definitiva. Sin embargo, aseguró que el Gobierno mantiene el optimismo sobre los resultados de las gestiones realizadas ante organismos internacionales y países europeos.

Hay que destacar que la estrategia del presidente desde el día uno de defender los intereses del país de forma firme, de forma muy valiente, también sirvió para que estos países pusiesen más atención a la realidad de Panamá y somos optimistas de que pronto podríamos dar una buena noticia”, declaró.

De acuerdo con el canciller, la estrategia diplomática se ha basado en gestiones técnicas y en la presentación de las acciones ejecutadas por Panamá. “Efectivamente, nuestro país, luego de más de dos años de una estrategia diplomática realizada por nuestro presidente, técnica y, sobre todo, de hablar con hechos, hemos podido convencer a diferentes organismos y, sobre todo, a países de la Unión Europea de que no merecemos estar en la lista”, sostuvo.

El ministro señaló que Panamá ya logró salir de otra lista que lo incluía entre países no cooperadores en la lucha contra el financiamiento de armas de destrucción masiva y el terrorismo. “De hecho, ya salimos de la lista que nos incluía en países no cooperadores en materia de combate al financiamiento de armas de destrucción masiva y terrorismo, cosa muy incoherente. Esos mismos países que votaban por nosotros para ingresar al Consejo de Seguridad nos tuvieran en esa lista”, manifestó.

Añadió que el país continuará trabajando para fortalecer la confianza de gobiernos, organismos e inversionistas internacionales. “Seguimos haciendo todos los esfuerzos para que nuestra jurisdicción se gane la confianza, como al respecto lo estamos haciendo, de las inversiones de los países y de las instituciones a nivel mundial”, afirmó.

Panamá espera que China complete sus procedimientos internos

En cuanto a las relaciones con la República Popular China, Martínez-Acha Vásquez indicó que ya fue negociado y que Panamá espera que el Gobierno chino complete sus procedimientos internos.

Los avances son los que se han hecho públicos. Se negoció el nuevo acuerdo y estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procedimientos internos”, expresó.

Al ser consultado sobre el plazo para obtener una respuesta, el canciller aseguró que Panamá está preparado para avanzar, pero señaló que el tiempo dependerá de China. “Esa pregunta se la tendrían que hacer al Gobierno chino. Nosotros estamos listos y esperamos que sea así, por supuesto, muy pronto”, manifestó.

Martínez-Acha Vásquez calificó las relaciones entre los dos países como respetuosas y destacó su importancia comercial. “Están bien, son respetuosas, son en materia comercial importantes y esperemos que así sea siempre”, dijo.

Ante la pregunta de si había disminuido la tensión entre Panamá y China, respondió: “Sí, sí ha bajado la tensión”. Sus declaraciones se dieron durante la inauguración del XVIII Foro Nacional para la Competitividad 2026.