Ed Sheeran se pronuncia luego de que todos sus teloneros abandonan su gira tras la salida de Macklemore

Los cuatro artistas comunicaron su decisión el 15 de septiembre, horas después de que Sheeran explicara que la exclusión del rapero fue una determinación de los promotores y los recintos.

La gira Loop Tour de Ed Sheeran atraviesa una nueva controversia después de que Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda Beoga anunciaran su salida en solidaridad con Macklemore, quien fue retirado de los conciertos restantes en Estados Unidos tras expresar públicamente su apoyo a Palestina.

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en seis fechas de Sudamérica. Al anunciar su retiro, escribió: “No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. Me solidarizo con Palestina y su pueblo”. Aaron Rowe y Lukas Graham también cancelaron su participación, mientras que Beoga, banda irlandesa que tocaba junto a Sheeran durante parte de sus conciertos, confirmó igualmente su salida.

La situación comenzó el 4 de septiembre, cuando Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, se presentó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su intervención, manifestó su respaldo a la causa palestina y pronunció el mensaje “Free Palestine”. Posteriormente interpretó Hind’s Hall, canción de protesta relacionada con la guerra en Gaza, mientras en las pantallas se mostraban imágenes del conflicto.

El rapero volvió al escenario al día siguiente y se dirigió también a los asistentes judíos. “Criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”, afirmó, al tiempo que expresó su deseo de que la población de Gaza y Cisjordania supiera que no había sido olvidada.

Sus declaraciones provocaron críticas de organizaciones y grupos judíos. El Consejo Israelí-Estadounidense promovió una petición para solicitar su salida de la gira, mientras distintos recintos comunicaron a Messina Touring Group, promotora de la etapa estadounidense, que no permitirían los conciertos con Macklemore en el cartel. La promotora confirmó posteriormente que el artista no participaría en las fechas restantes.

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La promotora Messina Touring Group explicó que varios recintos habían advertido que no permitirían la actuación de Macklemore, una situación que, según la empresa, podía comprometer las presentaciones previstas y afectar a miles de seguidores.

Ed Sheeran abordó la controversia en un comunicado publicado el 15 de septiembre. El cantante aseguró que había intentado encontrar una solución mediante conversaciones con promotores, propietarios de recintos y personas de distintas posiciones, pero sostuvo que la decisión final correspondió a la organización de la gira.

“La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”, escribió Sheeran. También explicó que el contrato del rapero estaba firmado con el promotor y no directamente con él. “Jamás decepcionaría a los fans que ya habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los demás artistas y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

“No soy cómplice”, señaló. “Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. El hecho de que decida no hablar públicamente al respecto no significa que no las tenga, ni que el asunto me sea indiferente”.

Macklemore, por su parte, afirmó que había mantenido conversaciones difíciles con Sheeran antes de quedar fuera del cartel. El rapero defendió su derecho a pronunciarse sobre Palestina y rechazó que sus críticas a Israel debieran interpretarse como ataques contra el pueblo judío.

Con las recientes renuncias, la controversia alrededor de la gira de Ed Sheeran, Macklemore y la libertad de expresión artística continúa creciendo mientras el tramo norteamericano sigue adelante sin los teloneros originalmente anunciados.