Panamá y China llegan a consenso para el tratado de transporte marítimo

Panamá/Las delegaciones oficiales de la República de Panamá y la República Popular China culminaron con éxito una serie de reuniones estratégicas para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá.

En un comunicado de la Cancillería, se señala que, en los encuentros que se llevaron a cabo entre el 16 y el 17 de julio en la ciudad de Pekín, durante las dos jornadas de diálogo, los representantes de ambos países trabajaron activamente para alinear visiones, logrando alcanzar un consenso definitivo sobre todos los temas pertinentes de la agenda compartida.

En ese sentido, con este entendimiento mutuo, ambas partes se preparan ahora para dar el siguiente paso. Tras el éxito de las negociaciones, las delegaciones confirmaron que procederán de inmediato con los trámites formales necesarios para oficializar la renovación de este importante convenio.

Este consenso se da, en medio de la polémica de las embarcaciones con banderas panameñas atacadas con drones en el mar Negro.