Parque de motocicletas en Panamá alcanza las 150,000 unidades; ATTT prepara plan de educación vial

Brea indicó que no se requieren nuevas regulaciones, sino reforzar la educación de los conductores para evitar que el aumento de motocicletas se convierta en un problema mayor.

Ciudad de Panamá, Panamá/El parque de motocicletas en Panamá alcanza las 150,000 unidades, más del 10% de un universo estimado de un millón de vehículos, según dio a conocer Nicolás Brea, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Ante el crecimiento de este tipo de vehículos, la institución prepara junto con los gremios de motociclistas un plan de educación vial enfocado en la conducción segura y el uso adecuado de los carriles.

Hay 150 mil vehículos tipo motocicleta respecto a un universo de un millón de vehículos en general, es decir, es más del 10%; sí ha ido creciendo en los últimos meses”, expresó Brea.

El director de la ATTT considera que la cantidad de motocicletas continuará aumentando debido al precio del combustible y a que ahora son utilizadas con mayor frecuencia como medio de transporte diario.

Como está el precio del combustible, cada día va a haber más aumento de ese tipo de vehículos para uso de transporte diario, no como antes que se usaba comercialmente. Ahora va a ser de más uso diario que comercial”, manifestó.

Brea indicó que no se requieren nuevas regulaciones, sino reforzar la educación de los conductores para evitar que el aumento de motocicletas se convierta en un problema mayor.

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Ahora mismo las regulaciones están. Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser y que el uso del medio de los carriles sea en aquellas maniobras que se puedan hacer con seguridad”, señaló.

“Todavía nosotros estamos a tiempo de manejar esa situación de manera correcta y estamos invitando a los gremios a un plan de educación”, agregó.

Hasta 300 multas mensuales por estacionamientos reservados

Por otro lado, Brea indicó que la ATTT también reforzó la fiscalización sobre el uso de los estacionamientos destinados a personas con discapacidad. De acuerdo con Brea, mensualmente se colocan entre 290 y 300 multas por el uso indebido de estos espacios.

Bueno, la institución está haciendo una fiscalización más efectiva en cuanto al uso correcto de los estacionamientos para personas con discapacidad. Se colocan alrededor de entre 290 a 300 multas por mes en este rango y estamos haciendo una campaña de utilización correcta de los mismos”, declaró.

El funcionario instó a las personas que requieren utilizar estos estacionamientos a tramitar la certificación correspondiente para evitar sanciones.

“Realmente es una infracción que, más que lo que busca, no es sancionar, sino el uso correcto del espacio destinado para personas con discapacidad”, afirmó.

Cambios viales por el cuarto puente

Sobre las obras del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, Brea adelantó que se redistribuirá el flujo vehicular para permitir la ejecución de trabajos en la calzada utilizada actualmente.

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“Eso va a ser un tránsito continuo en todas las obras, se va a cambiar el sentido y va a tomar una dirección distinta para que, sobre el lugar donde ahora mismo se transita, ahí se van a hacer obras que van a impactar y se necesita entonces redistribuir el flujo vehicular”, explicó.

Reconoció que estos trabajos reducirán la velocidad del tránsito, pero señaló que son necesarios para avanzar con la construcción.

“Eso va a traer un poquito de disminución en la velocidad del tráfico, pero realmente es necesario para avanzar en la construcción del cuarto puente sobre el Canal, que realmente va a ser una solución vial para todas esas personas de Panamá Oeste que sufren con estos enormes tráficos”, sostuvo.